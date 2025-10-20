október 20., hétfő

Gyorshajtás

1 órája

Ultra ciki: négyszer szaladt bele a sofőr ugyanabba a traffipaxba

Jócskán a zsebébe nyúlhat az az autós, akit Fejér vármegyében rövid időn belül négyszer is bemértek ugyanazon a helyen. A fix traffipax nem kegyelmezett!

Feol.hu
Ultra ciki: négyszer szaladt bele a sofőr ugyanabba a traffipaxba

Sietős dolga volt a sofőrnek Fejér vármegyében.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

​A hírt a Fejér vármegyei rendőrség osztotta meg Facebook-oldalán, ám azt nem árulták el az egyenruhások, hogy hol történt pontosan a sebességtúllépés. A  fotókat figyelve, az élelmesek azonban kiszúrhatták, hogy az iváncsai fix traffipaxról van szó. Egyik esetben 50 km/h helyett, közel 100 km/h-val száguldozott. Érdekesség, hogy egy autós 2025. februárjában ezt a „produkciót" már bemutatta ugyanezen a helyen, ahol szintén négyszer készült róla drága fotó. A gyorshajtásért hatalmas bírságot kapott.

Ilyen nincs, és mégis van! Bármely hihetetlen, de a sofőr rövid időn belül többször is ugyanabba a traffipaxba futott bele, több százezer forintja bánja.
Bérletet váltott az iváncsai traffipaxnál, súlyos árat fizet érte.
Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

Ahogy a rendőrség a jelenlegi esettel kapcsolatban fogalmazott:

​Egy sofőr nem tanult az első hibájából: kevesebb mint 24 óra alatt négyszer futott bele ugyanabba a fixen kihelyezett traffipaxba, ezzel 410 ezer forintnyi bírságot begyűjtve.

 

 

