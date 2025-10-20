1 órája
Ultra ciki: négyszer szaladt bele a sofőr ugyanabba a traffipaxba
Jócskán a zsebébe nyúlhat az az autós, akit Fejér vármegyében rövid időn belül négyszer is bemértek ugyanazon a helyen. A fix traffipax nem kegyelmezett!
Sietős dolga volt a sofőrnek Fejér vármegyében.
Forrás: Fejér vármegyei rendőrség
A hírt a Fejér vármegyei rendőrség osztotta meg Facebook-oldalán, ám azt nem árulták el az egyenruhások, hogy hol történt pontosan a sebességtúllépés. A fotókat figyelve, az élelmesek azonban kiszúrhatták, hogy az iváncsai fix traffipaxról van szó. Egyik esetben 50 km/h helyett, közel 100 km/h-val száguldozott. Érdekesség, hogy egy autós 2025. februárjában ezt a „produkciót" már bemutatta ugyanezen a helyen, ahol szintén négyszer készült róla drága fotó. A gyorshajtásért hatalmas bírságot kapott.
Ahogy a rendőrség a jelenlegi esettel kapcsolatban fogalmazott:
Egy sofőr nem tanult az első hibájából: kevesebb mint 24 óra alatt négyszer futott bele ugyanabba a fixen kihelyezett traffipaxba, ezzel 410 ezer forintnyi bírságot begyűjtve.