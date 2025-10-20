Ultra ciki: négyszer szaladt bele a sofőr ugyanabba a traffipaxba

​A hírt a Fejér vármegyei rendőrség osztotta meg Facebook-oldalán, ám azt nem árulták el az egyenruhások, hogy hol történt pontosan a sebességtúllépés. A fotókat figyelve, az élelmesek azonban kiszúrhatták, hogy az iváncsai fix traffipaxról van szó. Egyik esetben 50 km/h helyett, közel 100 km/h-val száguldozott. Érdekesség, hogy egy autós 2025. februárjában ezt a „produkciót" már bemutatta ugyanezen a helyen, ahol szintén négyszer készült róla drága fotó. A gyorshajtásért hatalmas bírságot kapott.

Bérletet váltott az iváncsai traffipaxnál, súlyos árat fizet érte.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

Ahogy a rendőrség a jelenlegi esettel kapcsolatban fogalmazott: