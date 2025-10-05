1 órája
Gyermekeink is veszélyben: Hajtóvadászat indult a Fejér toplistás bűnözői után
A rendőrség ismét a nyilvánosság segítségéhez fordult, hogy kézre kerítse a Magyarország legveszélyesebb bűnözőit. A TOP 50 körözött személy listáján három Fejér vármegyei férfi neve is szerepel, akik ellen most kiemelt hajtóvadászat indult. Felismeri valamelyiküket? Kérjük, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón, segítsen megtalálni a toplistás bűnözőket.
Fejér vármegye ismét a figyelem középpontjába került. A képeken látható székesfehérvári, bicskei és dunaújvárosi férfiak a legsúlyosabb bűncselekmények miatt kerültek a Top 50 körözött személy listájára. Bárhol lehetnek, ezért a Magyar Rendőrség ismét felhívást tett közzé Facebook-oldalán, hogy velük szemben fennálló elfogatóparancs alapján keresi a toplistás bűnözőket. Amennyiben valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről: azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot!
Toplistás bűnöző: Fehérvár szülöttjétől retteg az ország
A TOP 50-es listán az elsők között találjuk a 32 éves, székesfehérvári születésű Balló Bendegúz Zoltánt, akit nagy erőkkel keres a rendőrség kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt. Balló Bendegúz Zoltán személyleírása: hátranyalt hajú, szakállas, a nyakánál tetovált. A kábítószer nemcsak a felnőtteket, hanem gyermekeinket is veszélyeztetheti. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a toplistás bűnöző felkutatásában.
Undorító bűntett, amit tett, arra nincs mentség...
Rendőrségi körözés alatt áll az a bicskei férfi is, akit szexuális visszaélés miatt keresnek a hatóságok. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy az eljárás során nemcsak belföldi, hanem nemzetközi szinten is kiadták az elfogatóparancsot a kopaszodó, borostás 40 éves Bujka István ellen.
Szabadságvesztés elől menekül az embercsempész
Szabadságvesztés letöltése céljából körözik a dunaújvárosi születésű Kovács Jánost, akit embercsempészés súlyos bűntette miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot. A 46 éves férfi bujkál a hatóságok elől.