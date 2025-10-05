október 5., vasárnap

Top 50 körözött személy

54 perce

Gyermekeink is veszélyben: Hajtóvadászat indult a Fejér toplistás bűnözői után

Címkék#hajtóvadászat#rendőrség#Székesfehérvár#bűnöző#körözés#Dunaújváros#toplista

A rendőrség ismét a nyilvánosság segítségéhez fordult, hogy kézre kerítse a Magyarország legveszélyesebb bűnözőit. A TOP 50 körözött személy listáján három Fejér vármegyei férfi neve is szerepel, akik ellen most kiemelt hajtóvadászat indult. Felismeri valamelyiküket? Kérjük, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón, segítsen megtalálni a toplistás bűnözőket.

Feol.hu

​Fejér vármegye ismét a figyelem középpontjába került. A képeken látható székesfehérvári, bicskei és dunaújvárosi férfiak a legsúlyosabb bűncselekmények miatt kerültek a Top 50 körözött személy listájára. Bárhol lehetnek, ezért a Magyar Rendőrség ismét felhívást tett közzé Facebook-oldalán, hogy velük szemben fennálló elfogatóparancs alapján keresi a toplistás bűnözőket. Amennyiben valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről: ​azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot!


Legkeresettebb toplistás bűnözők közé 3 Fejér vármegyei veszélyes férfi is bekerült. 
Fotó: Shutterstock

Toplistás bűnöző: Fehérvár szülöttjétől retteg az ország

​A TOP 50-es listán az elsők között találjuk a 32 éves, székesfehérvári születésű Balló Bendegúz Zoltánt, akit nagy erőkkel keres a rendőrség kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt. Balló Bendegúz Zoltán személyleírása: hátranyalt hajú, szakállas, a nyakánál tetovált. A kábítószer nemcsak a felnőtteket, hanem gyermekeinket is veszélyeztetheti. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a toplistás bűnöző felkutatásában.

Undorító bűntett, amit tett, arra nincs mentség...

​Rendőrségi körözés alatt áll az a bicskei férfi is, akit szexuális visszaélés miatt keresnek a hatóságok. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy az eljárás során nemcsak belföldi, hanem nemzetközi szinten is kiadták az elfogatóparancsot a kopaszodó, borostás 40 éves Bujka István ellen.

​Szabadságvesztés elől menekül az embercsempész

​Szabadságvesztés letöltése céljából körözik a dunaújvárosi születésű Kovács Jánost, akit embercsempészés súlyos bűntette miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot. A 46 éves férfi bujkál a hatóságok elől. 

​Felismeri a toplistás bűnözőket? Kérjük, tegyen azonnali bejelentést a 112-es segélyhívón és segítse a rendőrségnek.
Szabadságvesztés letöltése céljából körözik a dunaújvárosi születésű Kovács Jánost.
Fotó: police.hu

 

