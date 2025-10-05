Gyermekeink is veszélyben: Hajtóvadászat indult a Fejér toplistás bűnözői után

​Fejér vármegye ismét a figyelem középpontjába került. A képeken látható székesfehérvári, bicskei és dunaújvárosi férfiak a legsúlyosabb bűncselekmények miatt kerültek a Top 50 körözött személy listájára. Bárhol lehetnek, ezért a Magyar Rendőrség ismét felhívást tett közzé Facebook-oldalán, hogy velük szemben fennálló elfogatóparancs alapján keresi a toplistás bűnözőket. Amennyiben valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről: ​azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot!

Legkeresettebb toplistás bűnözők közé 3 Fejér vármegyei veszélyes férfi is bekerült.

Fotó: Shutterstock

Toplistás bűnöző: Fehérvár szülöttjétől retteg az ország

​A TOP 50-es listán az elsők között találjuk a 32 éves, székesfehérvári születésű Balló Bendegúz Zoltánt, akit nagy erőkkel keres a rendőrség kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt. Balló Bendegúz Zoltán személyleírása: hátranyalt hajú, szakállas, a nyakánál tetovált. A kábítószer nemcsak a felnőtteket, hanem gyermekeinket is veszélyeztetheti. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a toplistás bűnöző felkutatásában.