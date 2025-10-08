Tolvajok tolták ki a bringát a bolt udvarából

Még a közösségi oldalt is bejárta az a hír, mely szerint tolvajok jártak a móri kerékpárboltban. A csapatban dolgozó elkövetők közül az egyik a pultnál álló hölgy figyelmét próbálta elterelni, míg a másik kitolt egy elektromos biciklit, ám a hölgyek többsége egyszerre többfelé is tud figyelni, és ez lett a tolvajok veszte.

A kerékpárboltba érkező tolvajok állították, hogy ők csak ezt a zöld kocsit akarták megvenni a belső udvarról

El akarták a tolvajok terelni a figyelmet

– Éppen a számítógép előtt ültem és árut rendeltem. Erről a helyről szinte mindent látok, így azt is, hogy bejött egy fiatal srác és vele egy hölgy az udvarra, ám furcsa volt, hogy nem jöttek be az ajtón, hanem eltűntek. Aztán egyszer csak bejött a fiatalember az ajtón, hogy látott hátul az udvarban egy zöld autót, és kérdezné, hogy az eladó-e? Mondtam neki, hogy nem a mienk, és a párom is kiszólt a műhelyből, hogy nem eladó. Az autóról érdeklődő vevő még mondott valamit, majd kiment az ajtón és elindult az utca fele, és nekem furcsa volt, hogy egyedül van, és akivel érkezett, az eltűnt. Azonnal kimentünk a párommal és láttuk ám, hogy az eltűnt hölgy egy biciklit tol ki az udvarból – meséli az esetet az üzlet eladója, illetve társtulajdonosa.

Mint kiderült, az a belső udvart bérlik, vagyis nem is hozzájuk tartozik, csak arra szolgál, hogy ott tárolják a javításra szoruló kerékpárokat. A hátsó udvart lezáró kapu valójában nem zárt eddig semmit, mert sosem volt ezzel probléma. Mostantól kénytelenek folyamatosan zárva tartani.

A tolvajok nem kapnak semmit

– Kérdezi a férjem, hogy: – Hova tolja azt a biciklit? És erre jött az a felelet, hogy neki úgy telefonált a tulajdonos, hogy ezt vigye el neki haza. Amikor mi kilátásba helyeztük, hogy hívjuk a rendőrséget, akkor biciklit toló hölgy bocsánatot kért és visszaadta a bringát. Eközben a srác már régen elment, egészen a Babos-kútig. A rendőrség meg is érkezett, megmutattuk a kameráink felvételeit, de mivel elcsíptük őket, úgysem csinálnak velük semmit, hiszen a lopás meghiúsult – mondja az üzletben a pult mögött mindenre figyelő eladó, akitől azt is megtudtuk, hogy sokáig nem jutottak volna a biciklivel, ugyanis azért volt ott ahol, mert műszaki hibás, ugyanakkor jó választás volt a tolvajok által kiszemelt példány, ugyanis eléggé értékes bringa volt.