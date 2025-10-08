2 órája
Tolvajok tolták ki a bringát a bolt udvarából
Új és használt kerékpárok sorakoznak az egyik móri kerékpárbolt udvarán és az udvarról nyíló kapun túli területen. Október 7-én tolvajok jártak a szakboltban. Amíg az egyik elterelte az eladó figyelmét, addig a másik kitolt egy biciklit a sok közül. Az eladó azonban résen volt, és elkapta őket.
Még a közösségi oldalt is bejárta az a hír, mely szerint tolvajok jártak a móri kerékpárboltban. A csapatban dolgozó elkövetők közül az egyik a pultnál álló hölgy figyelmét próbálta elterelni, míg a másik kitolt egy elektromos biciklit, ám a hölgyek többsége egyszerre többfelé is tud figyelni, és ez lett a tolvajok veszte.
El akarták a tolvajok terelni a figyelmet
– Éppen a számítógép előtt ültem és árut rendeltem. Erről a helyről szinte mindent látok, így azt is, hogy bejött egy fiatal srác és vele egy hölgy az udvarra, ám furcsa volt, hogy nem jöttek be az ajtón, hanem eltűntek. Aztán egyszer csak bejött a fiatalember az ajtón, hogy látott hátul az udvarban egy zöld autót, és kérdezné, hogy az eladó-e? Mondtam neki, hogy nem a mienk, és a párom is kiszólt a műhelyből, hogy nem eladó. Az autóról érdeklődő vevő még mondott valamit, majd kiment az ajtón és elindult az utca fele, és nekem furcsa volt, hogy egyedül van, és akivel érkezett, az eltűnt. Azonnal kimentünk a párommal és láttuk ám, hogy az eltűnt hölgy egy biciklit tol ki az udvarból – meséli az esetet az üzlet eladója, illetve társtulajdonosa.
Mint kiderült, az a belső udvart bérlik, vagyis nem is hozzájuk tartozik, csak arra szolgál, hogy ott tárolják a javításra szoruló kerékpárokat. A hátsó udvart lezáró kapu valójában nem zárt eddig semmit, mert sosem volt ezzel probléma. Mostantól kénytelenek folyamatosan zárva tartani.
A tolvajok nem kapnak semmit
– Kérdezi a férjem, hogy: – Hova tolja azt a biciklit? És erre jött az a felelet, hogy neki úgy telefonált a tulajdonos, hogy ezt vigye el neki haza. Amikor mi kilátásba helyeztük, hogy hívjuk a rendőrséget, akkor biciklit toló hölgy bocsánatot kért és visszaadta a bringát. Eközben a srác már régen elment, egészen a Babos-kútig. A rendőrség meg is érkezett, megmutattuk a kameráink felvételeit, de mivel elcsíptük őket, úgysem csinálnak velük semmit, hiszen a lopás meghiúsult – mondja az üzletben a pult mögött mindenre figyelő eladó, akitől azt is megtudtuk, hogy sokáig nem jutottak volna a biciklivel, ugyanis azért volt ott ahol, mert műszaki hibás, ugyanakkor jó választás volt a tolvajok által kiszemelt példány, ugyanis eléggé értékes bringa volt.
Erre még nem volt precedens
– Ők nem jártak volna valami jól vele, bár igazából azt sem tudom, hogy milyen következményei lettek volna ránk nézve, ha el tudják lopni, ugyanis még sosem volt példa arra, hogy egy ránk bízott bicikli eltűnt volna – mondta a tolvajokat lefülelő hölgy.