Nagy erőkkel keresik a szobrot

1 órája

A rendőrség elfogta a pelikán tolvajokat

Címkék#szobor#lopás#pelikán

Bő egy hete számoltunk be arról, hogy valaki ellopta Enying különleges pelikán szobrát, mely a Batthyány–Draskovich–Csekonics-kastély belső udvarában lévő díszkúton állt.

Déri Brenda

Az önkormányzat múlt héten a közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy ismeretlenek eltávolították a pelikán szobrot a közterületéről. Az ügyben megtették a feljelentést és a rendőrség megkezdte a nyomozást, ami időközben azt eredményezte, hogy megtalálták a tolvajokat, ám a szoborlopás ügy ezzel még nem megoldott.

szoborlopás
Szoborlopás Enyingen: a tolvajok megvannak, de a pelikán sehol.
Forrás: kozterkep.hu

Szoborlopás Enyingen: két elkövetőt állítottak elő

„Október 21-én bejelentést kaptunk, hogy az enyingi Batthyány-kastély belső udvaráról eltűnt egy bronzból készült, 80–90 cm magas pelikán vízköpő szobor. A díszkútról a szobrot fűrésszel próbálták levágni, végül pedig letörték a talapzatról. Gyorsan a tolvajok nyomára bukkantunk” – olvasható a Fejér megyei rendőrség közösségi oldalán. 

Mint azt részletezik, az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján egy 25 éves enyingi férfit előállítottak és lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Kiderült, hogy nem egyedül dolgozott, így 20 éves társát csütörtökön állították elő, majd szintén gyanúsítottként hallgatták ki.

Mivel a 25 éves férfinak nem ez volt az első ügye, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A pelikánt azonban még továbbra is keresik, így arra kérnek mindenkit, hogy, akinek bármilyen információja van róla, az jelezze.

 

