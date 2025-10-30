A rendőrség elfogta a pelikán tolvajokat

Az önkormányzat múlt héten a közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy ismeretlenek eltávolították a pelikán szobrot a közterületéről. Az ügyben megtették a feljelentést és a rendőrség megkezdte a nyomozást, ami időközben azt eredményezte, hogy megtalálták a tolvajokat, ám a szoborlopás ügy ezzel még nem megoldott.

Szoborlopás Enyingen: a tolvajok megvannak, de a pelikán sehol.

Forrás: kozterkep.hu

Szoborlopás Enyingen: két elkövetőt állítottak elő

„Október 21-én bejelentést kaptunk, hogy az enyingi Batthyány-kastély belső udvaráról eltűnt egy bronzból készült, 80–90 cm magas pelikán vízköpő szobor. A díszkútról a szobrot fűrésszel próbálták levágni, végül pedig letörték a talapzatról. Gyorsan a tolvajok nyomára bukkantunk” – olvasható a Fejér megyei rendőrség közösségi oldalán.