Sokkoló részletek

3 órája

Rémálom Fejérben: Keveslik a büntetést, súlyosítás kértek a szexuális ragadozóra

Címkék#életveszélyes#Székesfehérvári Törvényszék#fellebbezés#ítélet#szexuális erőszak#Győri Ítélőtábla#pedofil

​Megrázó! A Győri Ítélőtáblán folytatódik annak a Fejér vármegyei ügynek a másodfokú tárgyalása, amelyben egy férfi éveken át tartotta félelemben, sőt szexuális erőszak is történt kiskorú nevelt lányával. A Székesfehérvári Törvényszék elsőfokú ítéletben – 10 év fegyházbüntetést szabott ki – az ügyészség kevesellte, fellebbezést nyújtott be.

Feol.hu

A Székesfehérvári Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott születésétől fogva nevelte a nevelt lánya 2016-ban született kislányát. A családi környezet, amelynek a legbiztonságosabbnak kellene lennie, a gyermek számára 2019-től kezdve vált rémálommá: trágár szavakkal szidalmazta, verte, életveszélyesen fenyegette a gyermeket, majd 2020 augusztusától többször szexuális erőszak is történt. A gyermek évekig élt félelemben, képtelen volt elmondani, mi történik vele. Csak 2023-ban szánta rá magát, hogy megtörje a csendet, és a titkot felfedje a tanítónénijének. Az iskola ezt követően haladéktalanul jelezte az esetet a gyámhatóságnak.

Ítéletet mondott a bíróság, az ügyészség fellebbez a szigorúbb büntetés miatt a szexuális erőszak miatt. Az úgy másodfokon folytatódik.
Szexuális erőszak követhetett el a nevelt lánya ellen, évekig tartotta terrorban. 
Fotó:  Illusztráció / Shutterstock

Szexuális erőszak: ​elsőfokú ítélet és a fellebbezés

​A Székesfehérvári Törvényszék megállapította a vádlott bűnösségét folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében. Ezért a férfit 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Ezen felül a Törvényszék végleges hatállyal eltiltotta a pedofil vádlottat minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülhet kapcsolatba, valamint kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélettel szemben fellebbezés történt:

​Az ügyről másodfokon a Győri Ítélőtábla fog dönteni.

 

