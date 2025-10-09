Személyautó és kisteherautó ütközött – Frissítve

A katasztrófavédelem tájékoztatásából kiderül, hogy összeütközött egy személyautó és egy kisteherautó Dunaújvárosban, az Aranyvölgyi és a Magyar út kereszteződésénél. A helyi tűzoltók áramtalanították a kisteherautót. A járművekben összesen hárman utaztak, a személyautó egyik utasához mentőt hívtak a helyszínre.

Frissítés! Megkeresésünkre a mentők is nyilatkoztak az esetről

A helyszínről egy 40 év körüli férfit fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba.