Baleset
15 perce
Személyautó és kisteherautó ütközött
Balesethez riasztották a mentőket. Kisteherautó és személyautó ütközött.
Baleset történt Dunaújvárosban, mentő is érkezett a helyszínre.
Forrás: Tolna vármegyei rendőrség Facebook-oldala
A katasztrófavédelem tájékoztatásából kiderül, hogy összeütközött egy személyautó és egy kisteherautó Dunaújvárosban, az Aranyvölgyi és a Magyar út kereszteződésénél. A helyi tűzoltók áramtalanították a kisteherautót. A járművekben összesen hárman utaztak, a személyautó egyik utasához mentőt hívtak a helyszínre.
