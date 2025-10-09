október 9., csütörtök

Személyautó és kisteherautó ütközött

Balesethez riasztották a mentőket. Kisteherautó és személyautó ütközött.

Feol.hu
Baleset történt Dunaújvárosban, mentő is érkezett a helyszínre.

Forrás: Tolna vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A katasztrófavédelem tájékoztatásából kiderül, hogy összeütközött egy személyautó és egy kisteherautó Dunaújvárosban, az Aranyvölgyi és a Magyar út kereszteződésénél. A helyi tűzoltók áramtalanították a kisteherautót. A járművekben összesen hárman utaztak, a személyautó egyik utasához mentőt hívtak a helyszínre.

