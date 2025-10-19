Rendőrkézen a Székesfehérvári kábítószer kereskedő!

A székesfehérvári díler elleni intézkedés, kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vált szükségessé, és a férfi kihallgatásán elismerte a bűncselekmény elkövetését, olvasható a Fehérvármenyei Rendőrség közösségi oldalán

A Székesfehérvári díler elfogása a lakókörnyezetében történt! Forrás: Fejér vármegyei rendőrség / Facebook

Székesfehérvári díler elfogása: amit tudunk!

A rendőrség a lakásán tartott kutatás során speedet, marihuánát és mobiltelefont foglalt le. A nyomozók kezdeményezték a férfi letartóztatását. Az ügyben a Székesfehérvári Rendőrkapitányság folytatja a nyomozást.