Letartóztatás a városban!

1 órája

Rendőrkézen a Székesfehérvári kábítószer kereskedő!

Címkék#Fehérvármenyei Rendőrség#díler#bűncselekmény#Székesfehérvári Rendőrkapitányság

Csütörtök délután a székesfehérvári nyomozók elfogtak egy 54 éves helyi lakost. A Székesfehérvári díler elfogása a lakókörnyezetében történt!

Feol.hu
Rendőrkézen a Székesfehérvári kábítószer kereskedő!

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség / Facebook

A székesfehérvári díler elleni intézkedés, kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vált szükségessé, és a férfi kihallgatásán elismerte a bűncselekmény elkövetését, olvasható a Fehérvármenyei Rendőrség közösségi oldalán

Székesfehérvári díler
A Székesfehérvári díler elfogása a lakókörnyezetében történt! Forrás: Fejér vármegyei rendőrség / Facebook

Székesfehérvári díler elfogása: amit tudunk!

A rendőrség a lakásán tartott kutatás során speedet, marihuánát és mobiltelefont foglalt le. A nyomozók kezdeményezték a férfi letartóztatását. Az ügyben a Székesfehérvári Rendőrkapitányság folytatja a nyomozást.

 

 

