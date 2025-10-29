Így kapták el a székesfehérvári áruházak rémeit (videó)

​A székesfehérvári áruházakból érkező bejelentések után a rendőrök azonnal nyomozni kezdtek a lopások ügyében. A Fejér vármegyei rendőrség közölte, hogy a biztonsági kamerák felvételeit elemezve megállapították, hogy két, külföldi rendszámú autóval közlekedő román férfi nyugdíjasok figyelmetlenségét kihasználva, a bevásárlókocsiban hagyott táskákból emelte ki a pénztárcákat.

Bilincsben a tolvajpáros, akikről kiderült, hogy nem csak Székesfehérváron fosztották ki a nyugdíjasokat.

Fotó: police.hu

Nem csak Székesfehérváron fosztogattak

A bűncselekmények Nagykőröstől Győrig, Békéscsabán át Kaposvárig érintették az országot. A páros Kaposváron fulladt kudarcba:

Az egyenruhások egy áruház parkolójában próbálták megállítani a gyanús járművet, de a vezetője nagy sebességgel elmenekült, ám nem jutott messzire

– olvasható a közleményben.

A kaposvári rendőrök elfogták a 38 és 45 éves elkövetőket, akik közül egyikükről kiderült, hogy a német hatóságok is körözték és átadták, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozóinak. A férfiakat őrizetbe vették többrendbeli, társtettesként elkövetett lopás bűntett és más bűncselekmények miatt kezdeményezték letartóztatásukat.