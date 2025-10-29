28 perce
Így kapták el a székesfehérvári áruházak rémeit (videó)
Bevásárlókörútból bilincstúra lett! Több magyarországi városban, köztük Székesfehérváron, idős embereket célzó szervezett lopássorozatot zárt le a rendőrség, miután Kaposvárig követték a gyanúsítottakat.
A székesfehérvári áruházakból érkező bejelentések után a rendőrök azonnal nyomozni kezdtek a lopások ügyében. A Fejér vármegyei rendőrség közölte, hogy a biztonsági kamerák felvételeit elemezve megállapították, hogy két, külföldi rendszámú autóval közlekedő román férfi nyugdíjasok figyelmetlenségét kihasználva, a bevásárlókocsiban hagyott táskákból emelte ki a pénztárcákat.
Nem csak Székesfehérváron fosztogattak
A bűncselekmények Nagykőröstől Győrig, Békéscsabán át Kaposvárig érintették az országot. A páros Kaposváron fulladt kudarcba:
Az egyenruhások egy áruház parkolójában próbálták megállítani a gyanús járművet, de a vezetője nagy sebességgel elmenekült, ám nem jutott messzire
– olvasható a közleményben.
A kaposvári rendőrök elfogták a 38 és 45 éves elkövetőket, akik közül egyikükről kiderült, hogy a német hatóságok is körözték és átadták, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozóinak. A férfiakat őrizetbe vették többrendbeli, társtettesként elkövetett lopás bűntett és más bűncselekmények miatt kezdeményezték letartóztatásukat.
Körözött bűnözőket fotóztak Dunaújvárosban a nyílt utcán – fotóval
Extrém rajtaütés Fehérváron: így fogták el a drogkereskedő házaspárt (videó)
Ezektől az arcoktól, jobb, ha távol tartod magad: veszélyes bűnözőkre vadászik a rendőrség