1 órája
Megnyugodhatunk: Évekig bujkált, Fehérváron fogták el
Már a rács mögött csücsül az a férfi, aki ellen elfogatóparancs volt érvényben. A férfi több mint két évig bujkált Székesfehérváron egy általa használt búvóhelyen, ahol végül elfogták a rendőrök.
Ahogy arról a Fejér vármegyei rendőrség beszámolt, a nádasdladányi illetőségű férfi ellen azért volt érvényben a körözés, mert a lopás bűncselekmény miatt kiszabott börtönbüntetésének csak egy részét töltötte le. Székesfehérváron fogták el, elfogatóparancs volt érvényben ellene.
A hosszú bujkálásnak egy székesfehérvári búvóhelyen vetettek véget a hatóságok, majd a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, ahol megkezdte a jogerősen kiszabott szabadságvesztés letöltését.