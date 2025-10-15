Megnyugodhatunk: Évekig bujkált, Fehérváron fogták el

​Ahogy arról a Fejér vármegyei rendőrség beszámolt, a nádasdladányi illetőségű férfi ellen azért volt érvényben a körözés, mert a lopás bűncselekmény miatt kiszabott börtönbüntetésének csak egy részét töltötte le. Székesfehérváron fogták el, elfogatóparancs volt érvényben ellene.

Évekig bujkált székesfehérvári búvóhelyén a hatóságok elől.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

​A hosszú bujkálásnak egy székesfehérvári búvóhelyen vetettek véget a hatóságok, majd a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, ahol megkezdte a jogerősen kiszabott szabadságvesztés letöltését.