Rács mögött

1 órája

Megnyugodhatunk: Évekig bujkált, Fehérváron fogták el

​Már a rács mögött csücsül az a férfi, aki ellen elfogatóparancs volt érvényben. A férfi több mint két évig bujkált Székesfehérváron egy általa használt búvóhelyen, ahol végül elfogták a rendőrök.

Feol.hu

​Ahogy arról a Fejér vármegyei rendőrség beszámolt, a nádasdladányi illetőségű férfi ellen azért volt érvényben a körözés, mert a lopás bűncselekmény miatt kiszabott börtönbüntetésének csak egy részét töltötte le. Székesfehérváron fogták el, elfogatóparancs volt érvényben ellene.

Évekig bujkált székesfehérvári búvóhelyén a hatóságok elől.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

​A hosszú bujkálásnak egy székesfehérvári búvóhelyen vetettek véget a hatóságok, majd a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, ahol megkezdte a jogerősen kiszabott szabadságvesztés letöltését.

 

