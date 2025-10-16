október 16., csütörtök

Pisifantom járja Székesfehérvárt és a nyugdíjasokra utazik

Banda fosztogatja a családi házakat. A székesfehérvári rendőrség pedig nagy erőkkel keresi a sorozatbetörőket, ám eddig még nem bukkantak a nyomukra. Mutatjuk a tolvajok módszerét, segítsen, ha látta őket!

Feol.hu

A hozzánk beérkező információk szerint ismeretlen személyek, 2 férfi és egy nő úgynevezett „WC-s módszerrel" csaptak le székesfehérvári áldozatukra. Miután egyikük bekéredzkedett "pisilni", másikuk egy pohár vizet kért, addig harmadik társuk jóformán mindent vitt, ami a keze ügyébe akadt. Felkerestük a rendőrséget a betöréssel kapcsolatban, a válaszukból pedig kiderült, több bűncselekmény is történt.

Egyedi módszerrel fosztogat egy banda Székesfehérváron. A „WC-s trükköt" alkalmazva jutnak be az ingatlanokba és verik át a gyanútlan áldozataikat.
Egyedi módszerrel fosztogat egy banda Székesfehérváron. A rendőrség nagy erőkkel keresi őket.
Fotó: FMH/Archív

Szerdán egy órán belül két bejelentés is érkezett a rendőrségre Székesfehérváron. A jelzések hasonló módszerrel, feltehetően azonos elkövetői körhöz köthető bűncselekményekről szóltak. Elsőként a Neumann János utcából, majd röviddel később a Bulcsú utcából tettek bejelentést arról, hogy egy férfi és két nő különféle ürügyekkel bebocsátást kért az ingatlanokba. A gyanú szerint a társaság tagjai elterelték a lakók figyelmét, majd pénzt és ékszereket magukhoz véve távoztak. Munkatársaink mindkét helyszínen szemlét tartottak, tanúkat hallgattak meg, adatgyűjtést végeztek. Az elkövetők azonosítása és felkutatása válaszadásunk időpontjában is folyamatban van. Megállapítható, hogy az esetek egyediek, mivel Székesfehérváron több éve nem történt hasonló jellegű bűncselekmény

 – tájékoztatta a FEOL-t a rendőrség.

Erre figyelmeztetnek a székesfehérvári rendőrök

  • Az áldozattá válás elkerülése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
  • Idegeneket, hívatlan személyeket ne engedjenek be otthonunkba, különösen akkor, ha egyedül tartózkodnak otthon!
  • Ha gyanús személyek jelennek meg a környéken, vagy kéretlenül próbálnak bejutni lakásokba, azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
  • Soha ne tartsanak otthon nagyobb összeget készpénzben, és az értékeket lehetőség szerint zárják el biztonságosan!
  • Hívják fel az idős rokonok, szomszédok figyelmét is arra, hogy legyenek körültekintőek, és ne engedjenek be ismeretleneket, bármilyen indokkal is próbálnak bejutni a lakásba!

 

