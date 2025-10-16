Pisifantom járja Székesfehérvárt és a nyugdíjasokra utazik

Szerdán egy órán belül két bejelentés is érkezett a rendőrségre Székesfehérváron. A jelzések hasonló módszerrel, feltehetően azonos elkövetői körhöz köthető bűncselekményekről szóltak. Elsőként a Neumann János utcából, majd röviddel később a Bulcsú utcából tettek bejelentést arról, hogy egy férfi és két nő különféle ürügyekkel bebocsátást kért az ingatlanokba. A gyanú szerint a társaság tagjai elterelték a lakók figyelmét, majd pénzt és ékszereket magukhoz véve távoztak. Munkatársaink mindkét helyszínen szemlét tartottak, tanúkat hallgattak meg, adatgyűjtést végeztek. Az elkövetők azonosítása és felkutatása válaszadásunk időpontjában is folyamatban van. Megállapítható, hogy az esetek egyediek, mivel Székesfehérváron több éve nem történt hasonló jellegű bűncselekmény