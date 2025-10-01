Éjszakai hajsza Székesfehérváron, elképesztő, mi történt a diákokkal

A két eltűnt iskolás diák megtalálása érdekében a hatóságok nagyszabású keresést indítottak el Fejér vármegyében a lakosság segítségét is kérve. A feszültség egyre nőtt az éjszakához közeledve, de szerencsére, az éjjeli órákban – egy éber állampolgár bejelentésének köszönhetően – a kutatás sikerrel zárult. A lányokat Székesfehérváron, egy gyorsétteremben találták meg a rendőrség munkatársai sértetlenül.

Tinédzser iskolás lányok eltűnése borzolta a kedélyeket Dunaújvárosban és Székesfehérváron az éjszaka.

Fotó: Illusztráció - Pixabay

A rendőrség fontos üzenete a székesfehérvári szökéssel kapcsolatban

​Mint a Fejér vármegyei rendőrök tájékoztatásból kiderült, a fiatalok meglepő okból dönthettek a szökés mellett: egy iskolai intő miatt ijedtek meg annyira, hogy nem mertek hazamenni. A sikeres mentőakció után a rendőrség most külön üzenetet fogalmazott meg a fiatalok és a szülők felé a szökés veszélyeiről. ​A rendőrség figyelmeztet: a szökés nem megoldás!