2 órája
Éjszakai hajsza Székesfehérváron, elképesztő, mi történt a diákokkal
Rendkívüli bejelentés érkezett a rendőrségre kedden délután, miszerint két dunaújvárosi tinédzser iskolás lány eltűnt. A rendőrség azonnal keresést indított, a szálak egészen Székesfehérvárig vezettek.
A két eltűnt iskolás diák megtalálása érdekében a hatóságok nagyszabású keresést indítottak el Fejér vármegyében a lakosság segítségét is kérve. A feszültség egyre nőtt az éjszakához közeledve, de szerencsére, az éjjeli órákban – egy éber állampolgár bejelentésének köszönhetően – a kutatás sikerrel zárult. A lányokat Székesfehérváron, egy gyorsétteremben találták meg a rendőrség munkatársai sértetlenül.
A rendőrség fontos üzenete a székesfehérvári szökéssel kapcsolatban
Mint a Fejér vármegyei rendőrök tájékoztatásból kiderült, a fiatalok meglepő okból dönthettek a szökés mellett: egy iskolai intő miatt ijedtek meg annyira, hogy nem mertek hazamenni. A sikeres mentőakció után a rendőrség most külön üzenetet fogalmazott meg a fiatalok és a szülők felé a szökés veszélyeiről. A rendőrség figyelmeztet: a szökés nem megoldás!
Ha rossz jegyet vagy intőt kapsz, ne félj elmondani otthon. A szökés veszélyes, és nem oldja meg a problémát – sőt, még nagyobb bajba sodorhat. Fontos, hogy beszélj a szüleiddel vagy kérj segítséget egy felnőttől, tanártól, mert minden helyzetre van megoldás!