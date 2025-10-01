október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos üzenet a szülőknek

2 órája

Éjszakai hajsza Székesfehérváron, elképesztő, mi történt a diákokkal

Címkék#gyorsétterem#rendőrség üzenet#eltűnt#diák#Székesfehérvár#szökés#hajsza#Dunaújváros

Rendkívüli bejelentés érkezett a rendőrségre kedden délután, miszerint két dunaújvárosi tinédzser iskolás lány eltűnt. A rendőrség azonnal keresést indított, a szálak egészen Székesfehérvárig vezettek.

Feol.hu

A két eltűnt iskolás diák megtalálása érdekében a hatóságok nagyszabású keresést indítottak el Fejér vármegyében a lakosság segítségét is kérve. A feszültség egyre nőtt az éjszakához közeledve, de szerencsére, az éjjeli órákban – egy éber állampolgár bejelentésének köszönhetően – a kutatás sikerrel zárult. A lányokat Székesfehérváron, egy gyorsétteremben találták meg a rendőrség munkatársai sértetlenül.

A tinédzser iskolás lányok eltűnése meglepő fordulatot vett. Miközben sokan már a legrosszabbra gondoltak, kiderült az igazság a székesfehérvári esetről.
Tinédzser iskolás lányok eltűnése borzolta a kedélyeket Dunaújvárosban és Székesfehérváron az éjszaka.
Fotó: Illusztráció - Pixabay

A rendőrség fontos üzenete a székesfehérvári szökéssel kapcsolatban

​Mint a Fejér vármegyei rendőrök tájékoztatásból kiderült, a fiatalok meglepő okból dönthettek a szökés mellett: egy iskolai intő miatt ijedtek meg annyira, hogy nem mertek hazamenni. A sikeres mentőakció után a rendőrség most külön üzenetet fogalmazott meg a fiatalok és a szülők felé a szökés veszélyeiről. ​A rendőrség figyelmeztet: a szökés nem megoldás! 

Ha rossz jegyet vagy intőt kapsz, ne félj elmondani otthon. A szökés veszélyes, és nem oldja meg a problémát – sőt, még nagyobb bajba sodorhat. Fontos, hogy beszélj a szüleiddel vagy kérj segítséget egy felnőttől, tanártól, mert minden helyzetre van megoldás!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu