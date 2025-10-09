Fehérváron csapot le a láthatatlan gyilkos, idős nő került kórházba

​Éjszaka egy székesfehérvári családi házban szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő. Az idős lakó azonnal reagált, és a gondosóra segítségével értesítette a tűzoltókat, elkerülve a végzetes kimenetelt. A katasztrófavédelem közlése szerint, a helyszínre érkező székesfehérvári tűzoltók műszeres mérésekkel, a kályha fölött, egyértelműen ki is mutatták a szén-monoxid jelenlétét. A tűzoltók azonnal megkezdték az ingatlan átszellőztetését, az idős lakót pedig a mentők elővigyázatosságból kórházba szállították.

Rémisztő székesfehérvári eset hívja fel a figyelmet a szén-monoxid veszélyeire.

Fotó: MW/Illusztráció

A székesfehérvári eset tanulsága

A házban cserépkályhával fűtöttek, és a fűtés során keletkezett mérgező gáz felgyűlt a helyiségben. A szakemberek hangsúlyozzák, tévhit, hogy csak a régi gázkazánok működése közben keletkezhet szén-monoxid, a kandalló, a cserépkályha, a vegyes tüzelésű kazán és a sparhelt is hasonló veszélyforrás lehet. A tragédia elkerülésének egyetlen garantált módja, amit a székesfehérvári eset is bizonyított, hogy minden ilyen fűtőeszköz mellett elengedhetetlen egy megbízható szén-monoxid-érzékelő készülék, amely hangos sípolással figyelmeztet a láthatatlan veszélyre.

Pusztaszabolcson is életeket mentett

​Egy nyílt égésterű gázkazán működése közben a halálos gáz szivárogni kezdett a lakásba, ám az otthonukba telepített szén-monoxid-érzékelő hangosan sípolni kezdett és megvédte a családot, tragédia szerencsére nem történt. Részletek ITT!