Koszorúzás az emlékműnél

31 perce

Mielőtt gázt adsz, nézd meg ezt! - megrázó sorsokat őriz a tragikus fehérvári helyszín (galéria)

Címkék#62-es főút#Magyar Autóklub#Halottak Napja#baleseti emlékhely#buszbaleset#rendőrség#balesetmegelőzés#tragédia

A ​Fejér vármegye útjain történt közlekedési balesetek áldozataira emlékeztek szerdán a 62-es főút 38-as kilométerénél. Mint elhangzott, Halottak Napja közeledtével a Székesfehérvár-Börgöndpuszta mellett álló Fejér Megyei Közúti Baleseti Emlékhely jelentése kettős: a kegyelet helye, és állandó figyelmeztetés a balesetmegelőzés fontosságára.

Feol.hu
Mielőtt gázt adsz, nézd meg ezt! - megrázó sorsokat őriz a tragikus fehérvári helyszín (galéria)

Megszakad a szív! Sokkoló tragédiák Fejér vármegyei útjain.

Fotó: Nagy Norbert

​A székesfehérvári emlékmű helyszínét egy borzalmas, 1977. április 30-i buszbaleset határozta meg, amelyben egy ittas sofőr által vezetett teherautó tarolta le a főiskolásokat szállító buszt. Négy fiatal lány, Krommer Éva, Kalmár Edit, Boruzs Ilona és Tóth Margit tanárjelöltek vesztették életüket a tragédiában. A szülők által emelt eredeti emlékművet a 62-es főút felújításakor megújították, majd 2018-ban Varga Péter rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány kezdeményezésére, széleskörű összefogás eredményeként felállították mellé a Fejér Megyei Közúti Baleseti Emlékhelyet is.

Megszakad a szív! Sokkoló tragédiák Fejér vármegyei útjain. Fájó megemlékezés: négy végzős halt meg Székesfehérvár közelében.
A bevésett számok üzenete Székesfehérvárnál.
Fotó: Nagy Norbert

​Azóta hagyománnyá vált, hogy a Halottak Napja közeledtével a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar Autóklub képviselői itt teszik tiszteletüket, emlékeztetve a sofőröket a balesetmegelőzés fontosságára. Ahogy Szabó Bakos György, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli regionális szervezetének elnöke hangsúlyozta, az esemény figyelmeztetés is, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy "egymásra vagyunk utalva az utakon" és a partneri viszony megteremtése kulcsfontosságú. Az Autóklub elnöke kitért arra is, hogy az idén 125 éves szervezet elszánt a kulturált közlekedés megvalósítása iránt, ezért tartanak fórumokat országszerte. 

(Galéria a képre kattintva!)

A halálos közúti balesetek áldozataira emlékeztek a 62-es útnál

Fotók: Nagy Norbert

A bevésett számok üzenete a székesfehérvári emlékhelyen

​Az emlékhely legmegrázóbb eleme, hogy minden évszám mellé belevésték az adott évben a megye útjain elhunyt emberek számát. Ez az adatsor mutatja, hogy a legsúlyosabb év 1991 volt, 153 áldozattal, míg 2024-ben 18-an vesztették életüket Fejér vármegye útjain. A harc azonban nem ért véget: Illés Mihály r. alezredes, a Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára a megemlékezésen elárulta a legfrissebb, 2025-ös statisztikai adatot is: az év első kilenc hónapjában 16-an vesztették életüket a vármegye útjain.

 

