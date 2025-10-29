Mielőtt gázt adsz, nézd meg ezt! - megrázó sorsokat őriz a tragikus fehérvári helyszín (galéria)

​A székesfehérvári emlékmű helyszínét egy borzalmas, 1977. április 30-i buszbaleset határozta meg, amelyben egy ittas sofőr által vezetett teherautó tarolta le a főiskolásokat szállító buszt. Négy fiatal lány, Krommer Éva, Kalmár Edit, Boruzs Ilona és Tóth Margit tanárjelöltek vesztették életüket a tragédiában. A szülők által emelt eredeti emlékművet a 62-es főút felújításakor megújították, majd 2018-ban Varga Péter rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány kezdeményezésére, széleskörű összefogás eredményeként felállították mellé a Fejér Megyei Közúti Baleseti Emlékhelyet is.

A bevésett számok üzenete Székesfehérvárnál.

Fotó: Nagy Norbert

​Azóta hagyománnyá vált, hogy a Halottak Napja közeledtével a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar Autóklub képviselői itt teszik tiszteletüket, emlékeztetve a sofőröket a balesetmegelőzés fontosságára. Ahogy Szabó-Bakos György, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli regionális szervezetének elnöke hangsúlyozta, az esemény figyelmeztetés is, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy "egymásra vagyunk utalva az utakon" és a partneri viszony megteremtése kulcsfontosságú. Az Autóklub elnöke kitért arra is, hogy az idén 125 éves szervezet elszánt a kulturált közlekedés megvalósítása iránt, ezért tartanak fórumokat országszerte.

(Galéria a képre kattintva!)