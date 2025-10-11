OMSZ reagált
2 órája
Kisgyermek is megsérült a székesfehérvári hármas karambolban!
Friss hírek érkeztek a délelőtti balesetről. A 8-as főúton, a székesfehérvári Holland fasor közelében történt ütközéshez tűzoltókat és a mentőt is riasztották.
Összeütközött három személyautó a 8-as főúton szombat délelőtt, ami azonnali beavatkozást igényelt Székesfehérvárnál. A balesetnél a székesfehérvári hivatásos tűzoltók gondoskodtak a műszaki mentésről és az áramtalanításáról. A FEOL felkereste az Országos Mentőszolgálat az esetleges sérültekkel kapcsolatban.
Többeket a székesfehérvári kórházba vittek
Egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, valamint egy kisgyermeket további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállították kórházba a mentőszolgálat munkatársai.
