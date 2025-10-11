október 11., szombat

OMSZ reagált

2 órája

​Kisgyermek is megsérült a székesfehérvári hármas karambolban!

Címkék#áramtalanítás#baleset#kórház#Országos Mentőszolgálat#tűzoltó#Székesfehérvár

Friss hírek érkeztek a délelőtti balesetről. A 8-as főúton, a székesfehérvári Holland fasor közelében történt ütközéshez tűzoltókat és a mentőt is riasztották.

Feol.hu

​Összeütközött három személyautó a 8-as főúton szombat délelőtt, ami azonnali beavatkozást igényelt Székesfehérvárnál. A balesetnél ​a székesfehérvári hivatásos tűzoltók gondoskodtak a műszaki mentésről és az áramtalanításáról. A FEOL felkereste az Országos Mentőszolgálat az esetleges sérültekkel kapcsolatban.

Azonnali beavatkozást igényelt székesfehérvári baleset, tűzoltó és a mentő is a helyszínre rohant. Azóta kiderült, kikért szirénáztak a hatóságok.
Azonnali beavatkozást igényelt székesfehérvári baleset.
Fotó: shutterstock/illusztráció

Többeket a székesfehérvári kórházba vittek

​Egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, ​valamint egy kisgyermeket további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállították kórházba a mentőszolgálat munkatársai.

 

