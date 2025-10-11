​Kisgyermek is megsérült a székesfehérvári hármas karambolban!

​Összeütközött három személyautó a 8-as főúton szombat délelőtt, ami azonnali beavatkozást igényelt Székesfehérvárnál. A balesetnél ​a székesfehérvári hivatásos tűzoltók gondoskodtak a műszaki mentésről és az áramtalanításáról. A FEOL felkereste az Országos Mentőszolgálat az esetleges sérültekkel kapcsolatban.

Azonnali beavatkozást igényelt székesfehérvári baleset.

Fotó: shutterstock/illusztráció

Többeket a székesfehérvári kórházba vittek

​Egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, ​valamint egy kisgyermeket további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállították kórházba a mentőszolgálat munkatársai.