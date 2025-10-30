1 órája
Dráma Székesfehérváron: Eltűnt édesapát keresnek, segítsen!
Családja, ismerősei és a rendőrség is nagy erőkkel keresi az 51 éves Sebők Zoltánt, aki október 28-án tűnt el. A férfit utoljára szerdán, az esti órákban látták Székesfehérváron, a Budai úti OMV-benzinkútnál sötétedéskor.
Az 51 éves székesfehérvári férfi október 28-án dél körül még a Palotai úti Sparban vásárolt, de több szemtanú a Budai úti OMV-benzinkútnál is látta szerdán este. Eltűnésekor fekete, piros csíkos melegítőfelsőt és fekete tréningnadrágot viselt. A keresett édesapa 170 cm körüli, sportos testalkatú, barna szemű, őszes hajú, és ősz szakállt visel.
Látta? Segítsen az eltűnt édesapa megtalálásában!
A helyi közösség és a közeli ismerősök is aggódnak érte, köztük a móri DoriNita Családi Farm vezetője, György Anita, aki elmondta:
Többször járt nálunk a Családi Farmon csoporttal. Mindig barátságos, nyugodt emberként ismertük meg. Nagyon bízunk benne, hogy mielőbb előkerül és biztonságban hazatér.
A család és a rendőrség kéri mindazokat, akik Sebők Zoltán tartózkodási helyével vagy eltűnésével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, hogy azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot. Minden apró információd életmentő lehet, segítsünk együtt, hogy Zoltán biztonságban hazatérhessen.