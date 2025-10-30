október 30., csütörtök

Körözés

2 órája

Dráma Székesfehérváron: Eltűnt édesapát keresnek, segítsen!

Címkék#benzinkút#György Anita#DoriNita Családi Farm#omv#Spar#eltűnt#Székesfehérvár#édesapa

Családja, ismerősei és a rendőrség is nagy erőkkel keresi az 51 éves Sebők Zoltánt, aki október 28-án tűnt el. A férfit utoljára szerdán, az esti órákban látták Székesfehérváron, a Budai úti OMV-benzinkútnál sötétedéskor.

Feol.hu

Az 51 éves székesfehérvári férfi október 28-án dél körül még a Palotai úti Sparban vásárolt, de több szemtanú a Budai úti OMV-benzinkútnál is látta szerdán este. Eltűnésekor fekete, piros csíkos melegítőfelsőt és fekete tréningnadrágot viselt. A keresett édesapa 170 cm körüli, sportos testalkatú, barna szemű, őszes hajú, és ősz szakállt visel.

Felismeri? A férfit utoljára szerdán, az esti órákban látták a székesfehérvári OMV-benzinkútnál sötétedéskor. Ha látta, hívja a 112-őt, családja hazavárja!
Felismeri? Eltűnt édesapát keresnek Székesfehérváron. Segítsen, ha látta!
Forrás: police.hu

Látta? Segítsen az eltűnt édesapa megtalálásában!

A helyi közösség és a közeli ismerősök is aggódnak érte, köztük a móri DoriNita Családi Farm vezetője, György Anita, aki elmondta:

Többször járt nálunk a Családi Farmon csoporttal. Mindig barátságos, nyugodt emberként ismertük meg. Nagyon bízunk benne, hogy mielőbb előkerül és biztonságban hazatér.

A család és a rendőrség kéri mindazokat, akik Sebők Zoltán tartózkodási helyével vagy eltűnésével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, hogy azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot. Minden apró információd életmentő lehet, segítsünk együtt, hogy Zoltán biztonságban hazatérhessen.
 

 

