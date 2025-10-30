Dráma Székesfehérváron: Eltűnt édesapát keresnek, segítsen!

Az 51 éves székesfehérvári férfi október 28-án dél körül még a Palotai úti Sparban vásárolt, de több szemtanú a Budai úti OMV-benzinkútnál is látta szerdán este. Eltűnésekor fekete, piros csíkos melegítőfelsőt és fekete tréningnadrágot viselt. A keresett édesapa 170 cm körüli, sportos testalkatú, barna szemű, őszes hajú, és ősz szakállt visel.

Felismeri? Eltűnt édesapát keresnek Székesfehérváron. Segítsen, ha látta!

Forrás: police.hu

Látta? Segítsen az eltűnt édesapa megtalálásában!

A helyi közösség és a közeli ismerősök is aggódnak érte, köztük a móri DoriNita Családi Farm vezetője, György Anita, aki elmondta:

Többször járt nálunk a Családi Farmon csoporttal. Mindig barátságos, nyugodt emberként ismertük meg. Nagyon bízunk benne, hogy mielőbb előkerül és biztonságban hazatér.

A család és a rendőrség kéri mindazokat, akik Sebők Zoltán tartózkodási helyével vagy eltűnésével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, hogy azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot. Minden apró információd életmentő lehet, segítsünk együtt, hogy Zoltán biztonságban hazatérhessen.

