1 órája
Extrém rajtaütés Fehérváron: így fogták el a drogkereskedő házaspárt (videó)
Rajtaütés! A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA egysége és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói látványos akció keretében csaptak le a házaspárra, akiket drogkereskedelemmel gyanúsítanak.
A székesfehérvári esetről videófelvétel is nyilvánosságra került a Fejér vármegyei rendőrség jóvoltából, amelyen az elfogás pillanatai láthatók.
Házkutatás a székesfehérvári társaságban
A Fejér Vármegyei rendőrség által közzétett beszámolóból kiderül, hogy a nyomozók drogkereskedelem gyanúja miatt házkutatást is tartottak a házaspár lakásán, mely során több bizonyítékot is lefoglaltak: kábítószergyanús anyagokat üvegpipát, mobiltelefonokat és készpénzt. A házaspárt gyanúsítottként kihallgatták és kábítószer-kereskedelem bűntette miatt a letartóztatását is kezdeményezték.
Folytatódik a vadászat, Székesfehérváron kívül is lecsaptak
Előző héten is folytatódott a kábítószer-kereskedelem felszámolása DELTA program keretében. Akkor egy baracsi férfi és dunaújvárosi társainál 6 kg amfetamint, fél kilogrammnál több heroint és kokaint foglaltak le, amelyek feketepiaci értéke közel 30 millió forint.
Így csaptak le a drogbandára, életfogytiglant is kaphatnak (videó)