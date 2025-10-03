október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zéró tolerancia

1 órája

Extrém rajtaütés Fehérváron: így fogták el a drogkereskedő házaspárt (videó)

Címkék#letartóztatás#drogkereskedelem#házaspár#rendőrség#Székesfehérvár#kábítószer

Rajtaütés! A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA egysége és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói látványos akció keretében csaptak le a házaspárra, akiket drogkereskedelemmel gyanúsítanak.

Feol.hu

A székesfehérvári esetről videófelvétel is nyilvánosságra került a Fejér vármegyei rendőrség jóvoltából, amelyen az elfogás pillanatai láthatók. 

Látványos videó látott napvilágot: így csapott le a rendőrség egy székesfehérvári házaspárra, akiket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak.
Látványos videó látott napvilágot: így csapott le a rendőrség egy székesfehérvári házaspárra.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Házkutatás a székesfehérvári társaságban

​A Fejér Vármegyei rendőrség által közzétett beszámolóból kiderül, hogy a nyomozók drogkereskedelem gyanúja miatt házkutatást is tartottak a házaspár lakásán, mely során több bizonyítékot is lefoglaltak: kábítószergyanús anyagokat üvegpipát, mobiltelefonokat és készpénzt. A házaspárt gyanúsítottként kihallgatták és kábítószer-kereskedelem bűntette miatt a letartóztatását is kezdeményezték.

Folytatódik a vadászat, Székesfehérváron kívül is lecsaptak

Előző héten is folytatódott a kábítószer-kereskedelem felszámolása DELTA program keretében. Akkor egy baracsi férfi és dunaújvárosi társainál 6 kg amfetamint, fél kilogrammnál több heroint és kokaint foglaltak le, amelyek feketepiaci értéke közel 30 millió forint. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu