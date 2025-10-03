Extrém rajtaütés Fehérváron: így fogták el a drogkereskedő házaspárt (videó)

A székesfehérvári esetről videófelvétel is nyilvánosságra került a Fejér vármegyei rendőrség jóvoltából, amelyen az elfogás pillanatai láthatók.

Látványos videó látott napvilágot: így csapott le a rendőrség egy székesfehérvári házaspárra.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Házkutatás a székesfehérvári társaságban

​A Fejér Vármegyei rendőrség által közzétett beszámolóból kiderül, hogy a nyomozók drogkereskedelem gyanúja miatt házkutatást is tartottak a házaspár lakásán, mely során több bizonyítékot is lefoglaltak: kábítószergyanús anyagokat üvegpipát, mobiltelefonokat és készpénzt. A házaspárt gyanúsítottként kihallgatták és kábítószer-kereskedelem bűntette miatt a letartóztatását is kezdeményezték.

Folytatódik a vadászat, Székesfehérváron kívül is lecsaptak

Előző héten is folytatódott a kábítószer-kereskedelem felszámolása DELTA program keretében. Akkor egy baracsi férfi és dunaújvárosi társainál 6 kg amfetamint, fél kilogrammnál több heroint és kokaint foglaltak le, amelyek feketepiaci értéke közel 30 millió forint.