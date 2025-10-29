2 órája
20 évet kapott a bakancsos szörnyeteg, aki lányait bántalmazta - részletek
Kimondták az elsőfokú ítéletet. Húsz év fegyházbüntetést szabott ki a Székesfehérvári Törvényszék arra a férfira, aki éveken keresztül bántalmazta és szexuálisan erőszakolta élettársa kiskorú gyermekeit, valamint az egyikük barátnőjét.
A Fejér Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a férfi 2017 és 2020 között erőszakot, fenyegetést, illetve a sértettek védekezésre képtelen állapotát kihasználva követett el szexuális cselekményeket. A bántalmazás súlyosságát mutatja, hogy a vádlott az egyik gyermeket megalázó módon megbüntette, és acélbetétes bakanccsal is rugdosta.
A székesfehérvári bíróságon megszületett az ítélet:
A Székesfehérvári Törvényszék a férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt 20 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Emellett kizárták a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.
Az elsőfokú ítélet nem jogerős, ellene a vádlott és védője fellebbezett.
Nem ez volt az egyetlen sokkoló ügy Székesfehérváron és környékén
Kedden írtunk róla, hogy a Győri Fellebbviteli Főügyészség súlyosítást kért az ellen az ötgyermekes Fejér vármegyei férfi ellen, akit többek között emberölés kísérletével, rokonai meglopásával, valamint várandós feleségének prostitúcióra kényszerítésével vádolnak. RÉSZLETEK Itt!