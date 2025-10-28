október 28., kedd

Sokkoló

1 órája

Horror Fejérben: várandós feleségét futtatta, verte, rokonait megmérgezte

​A Győri Fellebbviteli Főügyészség súlyosítást kért az ellen az ötgyermekes Fejér vármegyei férfi ellen, akit többek között emberölés kísérletével, rokonai meglopásával, valamint várandós feleségének prostitúcióra kényszerítésével vádolnak. Az ügyészség a Székesfehérvári Törvényszék által kiszabott 22 éves fegyházbüntetés helyett életfogytig tartó szabadságvesztést kért a vádlottra.

​A tényállás szerint a vádlott, aki öt kiskorú gyermekét nevelte feleségével, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett. Rossz anyagi helyzete megoldására dunaújvárosi nagynénje és annak férje felé fordult, akiknek a bizalmába férkőzött a bevásárlásokban nyújtott segítséggel, majd ezt kihasználva először a hatmillió forintot lopott a ruhásszekrénybe rejtett pénzükből, ám ezután olyat tett, amire végképp nincsenek szavak: megmérgezte a rokonait, és prostituáltként dolgoztatta a várandós nejét, a székesfehérvári bíróság ítéletet is mondott az ügyben.

A székesfehérvári bíróság ítélet ellen felebezett az ügyészség.
​Rablás és mérgezés

A vádlott megszerezte a nagynéni bankkártyáját és annak PIN-kódját is, majd a számlájukról összesen 8,2 millió forintot felvett, illetve családtagjaival együtt elköltött. Amikor az idős hölgy fedezet hiányában nem tudott pénzt felvenni, panaszt tett a pénzintézetnél, ami vizsgálatot indított. Ekkor a vádlott elhatározta, hogy megöli a házaspárt, hogy elkerülje a felelősségre vonást a sérelmükre elkövetett bűncselekmények miatt. Ennek érdekében alkoholba nagyobb mennyiségű gyógyszert kevert, amit a gyanútlan sértetteknek átadott, akik azt megitták. Őket néhány nap múlva megtalálták és kórházba szállították, ahol az idős férfi meghalt

 – olvasható a közleményben.

Prostitúcióra is kényszerítette feleségét

​A vádlott bűncselekményei nem merültek ki a rablásban és a rokonjainak gyilkossági kísérletében. A férfi rossz anyagi helyzetükre hivatkozva erőszakkal arra bírta rá közös gyermekükkel várandós feleségét, hogy Svájcban prostituáltként dolgozzon. A nő 2021 márciusáig, majd később augusztusban is végezte ezt a tevékenységet, és a közel 20 millió forintos keresetét teljes egészében a férjének kellett átadnia. Majd ezt követően a vádlott 2022 szeptemberében féltékenységből brutálisan bántalmazta feleségét: megverte, lemeztelenítette, végtagjait összekötözte, telefonját és iratait elvette, és csak hosszú könyörgésre engedte el másnap, miután a nő megígérte, hogy hallgat a történtekről.

Elsőfokú ítélet Székesfehérváron és a fellebbezés

​A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat többek között előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és további nyolc rendbeli bűncselekmény miatt 22 év fegyházbüntetésre ítélte, és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ügyészség pedig a rendkívüli súlyosságú bűncselekmények miatt indítványozta a büntetés súlyosítását, kérve a vádlottal szemben az életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását. Ezzel szemben a vádlott védője felmentésért fellebbezett. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.

 

