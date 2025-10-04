1 órája
Szirénázó autók lepték el Székesfehérvár belvárosát
Eddig ismeretlen okból parkoló gépkocsinak ütközött egy személyautó. A székesfehérvári baleset helyszínére -információnk szerint - a mentőt is riasztási kellett.
A katasztrófavédelem kora reggel közölte, hogy Székesfehérvár belvárosában, a Széchenyi utcában, a Vörösmarty tér közelében történt baleset. Miközben a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést, rendőrség és mentőt is riasztottak. Forgalmi akadályra kell számítani. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint többet tudunk, közölni fogjuk.
Több hasonló baleset is történt a közelmúltban Székesfehérvár mellett
Alig két héttel ezelőtt, Sárszentmihályon történt hasonló, szintén egy parkoló autóba hajtott egy 20 éves nő gyermekével. Az ütközés akkora erejű volt, hogy fejtetőre is álltak, kórházi ellátásra is szükségük volt. Pénteken pedig Mór külterületén, a 81-es főúton állt fejre autójával egy 40 év körül nő