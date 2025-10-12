1 órája
Mentőhelikopter érkezett a balesethez – silógép szorította be a dolgozót
Komoly sérüléssel járó munkahelyi balesethez riasztották a tűzoltókat csütörtök délelőtt Kajászón. A Váli Önkormányzati Tűzoltóság péntek reggeli beszámolója szerint tegnap 9 óra 56 perckor érkezett a jelzés: egy terménysiló belsejében egy férfi lábát bekapta a vízszintes behordó csiga.
A silóban csak csekély mennyiségű termény volt, az áramtalanítást pedig a helyszínen dolgozók még a tűzoltók kiérkezése előtt elvégezték – közölte az egység. A sérült kiszabadítása azonban így is rendkívül nehéz feladatnak bizonyult.
Silóba szorult a munkás Kajászón
A váli, az érdi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók összehangolt munkával szabadították ki a férfi lábát a gépből, majd biztonságosan kiemelték őt a silóból. A bajba jutott munkás súlyos sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopter szállította kórházba.