Mentőhelikopter érkezett a balesethez – silógép szorította be a dolgozót

Komoly sérüléssel járó munkahelyi balesethez riasztották a tűzoltókat csütörtök délelőtt Kajászón. A Váli Önkormányzati Tűzoltóság péntek reggeli beszámolója szerint tegnap 9 óra 56 perckor érkezett a jelzés: egy terménysiló belsejében egy férfi lábát bekapta a vízszintes behordó csiga.

Feol.hu

A silóban csak csekély mennyiségű termény volt, az áramtalanítást pedig a helyszínen dolgozók még a tűzoltók kiérkezése előtt elvégezték – közölte az egység. A sérült kiszabadítása azonban így is rendkívül nehéz feladatnak bizonyult. 

siló
Silóbaleset Kajászón: a tűzoltók gyors beavatkozása mentette meg a férfit
Forrás: Váli Önkormányzati tűzoltóság

Silóba szorult a munkás Kajászón

A váli, az érdi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók összehangolt munkával szabadították ki a férfi lábát a gépből, majd biztonságosan kiemelték őt a silóból. A bajba jutott munkás súlyos sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopter szállította kórházba.

