Mentőhelikopter érkezett a balesethez – silógép szorította be a dolgozót

A silóban csak csekély mennyiségű termény volt, az áramtalanítást pedig a helyszínen dolgozók még a tűzoltók kiérkezése előtt elvégezték – közölte az egység. A sérült kiszabadítása azonban így is rendkívül nehéz feladatnak bizonyult.

Silóbaleset Kajászón: a tűzoltók gyors beavatkozása mentette meg a férfit

Forrás: Váli Önkormányzati tűzoltóság

Silóba szorult a munkás Kajászón

A váli, az érdi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók összehangolt munkával szabadították ki a férfi lábát a gépből, majd biztonságosan kiemelték őt a silóból. A bajba jutott munkás súlyos sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopter szállította kórházba.