Megszállják a zsaruk az utakat, annyira botrányos, amit a sofőrök csinálnak (videó)
Egyenruhások mindenütt, az a csoda, ha nem botlottál beléjük. A fő cél az volt a székesfehérvári ellenőrzések során, hogy a rendőrség munkatársai a bódult sofőröket kiszűrjék a forgalomból. Az ittas vezetés ugyanis a baleset egyik fő okozója lehet, jövő héten azonban vadászatra indul a rendőrség, mutatjuk a részleteket.
Az ellenőrzés során összesen 174 sofőrrel fújatták meg a szondát.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség
Mint ismert, Magyarországon zéró tolerancia van érvényben. „Ön dönt: iszik, vagy vezet!” – hangzik az ismerős mondat. Ahogy a rendőrség is többször elmondta, a gyorshajtás mellett az ittas vezetés is az egyik fő probléma a magyar közutakon, ráadásul, a baleset egyik kiváltó oka is lehet. Ennek tudatában a rendőrség mindent megtesz a közlekedés biztonsága érdekében.
Meglepő rendőrségi eredmények
A Fejér vármegyei rendőrség statisztikája:
- 174 sofőr alkoholszondás ellenőrzése – egy esetben sem jelzett pozitívat.
- 15 járművezető a tilos jelzés ellenére hajtott a kereszteződésbe.
- 9 sofőr nem használta a biztonsági övet.
- 1 sofőr engedély nélkül vezetett.
- 6 helyszíni bírság, 2 eljárás más szabálysértések miatt.
Ismét jön Roadpol, mutatjuk, mit figyelnek az egyenruhások
A rendőrök október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain.
A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot
– hívta fel a figyelme a Magyar Rendőrség.
Elképesztően sokan hajtottak gyorsan
Ha viszont már Fejér vármegye egészét nézzük egy hétre kivetítve, már nem ilyen jó a helyzet. A vármegyei rendőrség legfrissebb statisztikái szerint a sofőrök hatalmas kockázatot vállalnak, tömegesen hagyják figyelmen kívül a legalapvetőbb biztonsági előírásokat. Részleteket ITT olvashat!
Videó: Pofátlan, baleset- és életveszélyes manőverek
A BpiAutósok friss videós összefoglalója pedig megmutatja, miért is van szükség a rendőrségi razziára. Valamelyik sofőrnek semmi sem szent. A magyar utakon bármi, ami megtörténhet, megtörténik, sőt olyan is, amire nem is gondolnánk. Mutatjuk ezt az elképesztő összeállítást!
