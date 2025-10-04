október 4., szombat

Felhívás

2 órája

Megszállják a zsaruk az utakat, annyira botrányos, amit a sofőrök csinálnak (videó)

Címkék#baleset#gyorshajtás#mobiltelefon#traffipax#Magyarország#rendőrség#razzia#ellenőrzés

Egyenruhások mindenütt, az a csoda, ha nem botlottál beléjük. A fő cél az volt a székesfehérvári ellenőrzések során, hogy a rendőrség munkatársai a bódult sofőröket kiszűrjék a forgalomból. Az ittas vezetés ugyanis a baleset egyik fő okozója lehet, jövő héten azonban vadászatra indul a rendőrség, mutatjuk a részleteket.

Megszállják a zsaruk az utakat, annyira botrányos, amit a sofőrök csinálnak (videó)

Az ellenőrzés során összesen 174 sofőrrel fújatták meg a szondát.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Mint ismert, Magyarországon zéró tolerancia van érvényben. „Ön dönt: iszik, vagy vezet!” – hangzik az ismerős mondat. Ahogy a rendőrség is többször elmondta, a gyorshajtás mellett az ittas vezetés is az egyik fő probléma a magyar közutakon, ráadásul, a baleset egyik kiváltó oka is lehet. Ennek tudatában a rendőrség mindent megtesz a közlekedés biztonsága érdekében.

Egyenruhások mindenütt, az a csoda, ha nem botlottál beléjük Székesfehérváron. Mindeközben a rendőrség újabb országos razziát hirdetett. Mutatjuk a részleteket.
A rendőrség munkatársai Székesfehérváron tartottak razziát
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Meglepő rendőrségi eredmények

A Fejér vármegyei rendőrség statisztikája:

  • 174 sofőr alkoholszondás ellenőrzése – egy esetben sem jelzett pozitívat.
  • 15 járművezető a tilos jelzés ellenére hajtott a kereszteződésbe.
  • 9 sofőr nem használta a biztonsági övet.
  • 1 sofőr engedély nélkül vezetett.
  • 6 helyszíni bírság, 2 eljárás más szabálysértések miatt.

Ismét jön Roadpol, mutatjuk, mit figyelnek az egyenruhások

A rendőrök október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain.

A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot

 – hívta fel a figyelme a Magyar Rendőrség.

Elképesztően sokan hajtottak gyorsan

Ha viszont már Fejér vármegye egészét nézzük egy hétre kivetítve, már nem ilyen jó a helyzet. A vármegyei rendőrség legfrissebb statisztikái szerint a sofőrök hatalmas kockázatot vállalnak, tömegesen hagyják figyelmen kívül a legalapvetőbb biztonsági előírásokat. Részleteket ITT olvashat!

Videó: Pofátlan, baleset- és életveszélyes manőverek

A BpiAutósok friss videós összefoglalója pedig megmutatja, miért is van szükség a rendőrségi razziára. Valamelyik sofőrnek semmi sem szent.  A magyar utakon bármi, ami megtörténhet, megtörténik, sőt olyan is, amire nem is gondolnánk. Mutatjuk ezt az elképesztő összeállítást!

 

