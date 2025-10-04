Megszállják a zsaruk az utakat, annyira botrányos, amit a sofőrök csinálnak (videó)

Mint ismert, Magyarországon zéró tolerancia van érvényben. „Ön dönt: iszik, vagy vezet!” – hangzik az ismerős mondat. Ahogy a rendőrség is többször elmondta, a gyorshajtás mellett az ittas vezetés is az egyik fő probléma a magyar közutakon, ráadásul, a baleset egyik kiváltó oka is lehet. Ennek tudatában a rendőrség mindent megtesz a közlekedés biztonsága érdekében.

A rendőrség munkatársai Székesfehérváron tartottak razziát

Meglepő rendőrségi eredmények

A Fejér vármegyei rendőrség statisztikája:

174 sofőr alkoholszondás ellenőrzése – egy esetben sem jelzett pozitívat.

15 járművezető a tilos jelzés ellenére hajtott a kereszteződésbe.

9 sofőr nem használta a biztonsági övet.

1 sofőr engedély nélkül vezetett.

6 helyszíni bírság, 2 eljárás más szabálysértések miatt.

Ismét jön Roadpol, mutatjuk, mit figyelnek az egyenruhások

A rendőrök október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain.

A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot

– hívta fel a figyelme a Magyar Rendőrség.

