1 órája
Brutális támadás az utcán: Ütötték, rúgták a férfit a tinédzserek
Elképesztő, ami október 2-án történt Dunaújvárosban. Két fiatal bántalmazott egy férfit a nyílt utcán, majd a zsákmánnyal elrohantak, ám a rendőrség néhány óra leforgása alatt elfogta a tinédzsereket.
A Fejér vármegyei rendőrség számolt be a brutális támadásról, miszerint október 2-án hajnalban Dunaújvárosban, a Balogh Ádám utcában egy férfit támadtak meg. A gyanúsítottak hátulról lefogták, megütötték, megrúgták, és összetörték a szemüvegét, majd elvették a pénzét, iratait, bankkártyáját és mobiltelefonját.
A rendőrök azonnal megkezdték a nyomozást, és a kamerafelvételek, valamint a gyors adatgyűjtés alapján pillanatok alatt beazonosították a 18 és 14 éves erőszakos gyanúsítottakat, akiknél megtalálták a rablás zsákmányát is. A két fiút gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.
