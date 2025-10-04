Brutális támadás az utcán: Ütötték, rúgták a férfit a tinédzserek

A Fejér vármegyei rendőrség számolt be a brutális támadásról, miszerint ​október 2-án hajnalban Dunaújvárosban, a Balogh Ádám utcában egy férfit támadtak meg. A gyanúsítottak hátulról lefogták, megütötték, megrúgták, és összetörték a szemüvegét, majd elvették a pénzét, iratait, bankkártyáját és mobiltelefonját. ​

Brutális támadás Dunaújvárosban, a rendőrség rögtön intézkedett.

Fotó: A fotó illusztráció: police.hu

A rendőrök azonnal megkezdték a nyomozást, és a kamerafelvételek, valamint a gyors adatgyűjtés alapján pillanatok alatt beazonosították a 18 és 14 éves erőszakos gyanúsítottakat, akiknél megtalálták a rablás zsákmányát is. ​A két fiút gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.