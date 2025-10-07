Súlyos ár! Megúszhatta volna a balesetet, de végzetes hibát vétett a sofőr - helyszíni fotó

​A korábbi 228-as számmal szemben gyakorlatilag megfeleződött a biztonsági övet nem használók száma (123!) Fejér vármegyében, ami biztató, de ahogy a rendőrség sokszor hangsúlyozta már: egyetlen eset is sok, hiszen egy kattintás is életeket menthet. Ennek egyik ékes példája a múlt heti Martonvásáron történt súlyos baleset:

A rendőrség képei a martonvásári balesetet követően készültek.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség/Facebook

​Október 2-án, Martonvásáron, a Hunyadi úton egy járműszerelvény vezetője későn észlelte az előtte megálló autót, áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező autóval. A vétlen vezető akár sérülés nélkül is megúszhatta volna, ha használja az övet, ehelyett súlyosan megsérült a balesetben

– írja a Fejér vármegyei rendőrség, ezzel is rávilágítva az övhasználat fontosságára.

​Rendőrségi statisztika: radikálisan csökkent a gyorshajtók száma

​Bár az alkoholszonda (8 ittas sofőr) és a traffipax is szedte „áldozatait” az ellenőrzések során, a gyorshajtók száma jelentős javulást mutat. ​A korábbi statisztikában még több mint 1500 gyorshajtót mért be a traffipax, a kedden kiadott friss statisztika „csak” 591 gyorshajtást tartalmaz, ami örömteli, de még mindig azt jelenti, hogy naponta több tucat sofőr hajt túl gyorsan, kockáztatva ezzel saját és mások életét. Mindezek mellett ellenőrzések során egyéb szabálysértések is történtek: