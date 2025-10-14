Ez sokkoló: Ezért hal meg annyi ember az utakon! (videó)

​A Fejér vármegyét érintő közúti ellenőrzéseket bemutató rendőrségi statisztika megmutatja, hogy két területen különösen súlyos a helyzet: a biztonsági öv használata és a gyorshajtás. Elkerülhetőek lennének a halálos balesetek, súlyosabb sérülések, ha betartanánk ezeket az alapvető szabályokat.

A biztonsági öv és a gyorshajtás égető probléma Fejér vármegye útjain – ez derül ki a rendőrségi statisztikából.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Rendőrség: „A biztonsági öv nem kényelmetlen – életet ment!"

​A leginkább felháborító adat a biztonsági övvel kapcsolatos szabályok megszegése: egyetlen hét alatt 308 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek azért, mert a jármű vezetője vagy utasa nem volt bekötve. Ez a szám különösen aggasztó, mivel a biztonsági öv használata életmentő lehet. ​A rendőrség közleményben ismét felhívta a figyelmet a felelősségre:

​Sajnálatos módon, számos felhívásunk ellenére is tovább emelkedik azok száma, akik nem használják a biztonsági övet

– közölte a Fejér vármegyei rendőrség.

​A statisztika szerint a hét során ezen felül 2 esetben a gyermekbiztonsági rendszer hiánya, 2 esetben pedig a bukósisak hiánya miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak.

​Tömeges gyorshajtás és ittas vezetők

​A súlyos balesetek másik fő okának számító gyorshajtás szintén dominált az ellenőrzések során. A munkában lévő traffipaxok összesen 684 gyorshajtót mértek be, akik így mind pénzbírságra számíthatnak a szabályszegésükért. Sajnos az alkoholfogyasztás is jelen van az utakon: 8 ittas sofőrt sikerült kiszűrni és elfogni a forgalomból.

​A fentiek mellett számos más veszélyes szabálysértés is előfordult:

32 esetben az előzés vagy elsőbbség megadása szabályainak megszegése miatt intézkedtek.

esetben az előzés vagy elsőbbség megadása szabályainak megszegése miatt intézkedtek. 8-8 alkalommal a kanyarodási, irányváltoztatási szabályok, illetve a követési távolság be nem tartása miatt volt szükség rendőri fellépésre.

Felkavaró képsorok: Megrázó videón az M1-es tragédia

Még júliusban tette közzé a felvételt a rendőrség. Csak erős idegzetűeknek!