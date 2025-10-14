október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentő lenne, mégse törődnek vele

1 órája

Ez sokkoló: Ezért hal meg annyi ember az utakon! (videó)

Címkék#gyorshajtás#sérülés#kockázat#alkohol#traffipax#rendőrség#sofőr#baleset#biztonsági öv#halálos baleset

Vármegyénk útjai megdöbbentő képet festenek a közlekedési szabályok betartásáról. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott 41. heti számok tanúsága szerint, a sofőrök hatalmas kockázatot vállalva, tömegesen hagyják figyelmen kívül a legalapvetőbb biztonsági előírásokat. A rendőrség aggodalmát fejezte ki a biztonsági öv használatával kapcsolatban, miközben a traffipax is százasával készített drága fényképeket.

Feol.hu
Ez sokkoló: Ezért hal meg annyi ember az utakon! (videó)

Megrázó felvétel a korábbi M1-esen történt halálos balesetről. Útolag a rendőrség közzétette, hogy senki nem használt biztonsági övet az áldozatok közül.

Fotó: Facebook / Magyar Rendőrség

​A Fejér vármegyét érintő közúti ellenőrzéseket bemutató rendőrségi statisztika megmutatja, hogy két területen különösen súlyos a helyzet: a biztonsági öv használata és a gyorshajtás.  Elkerülhetőek lennének a halálos balesetek, súlyosabb sérülések, ha betartanánk ezeket az alapvető szabályokat.

A sofőrök kockázatot vállalva, tömegesen hagyják figyelmen kívül a biztonsági előírásokat. A rendőrség rámutat: a biztonsági öv és a gyorshajtás égető probléma.
A biztonsági öv és a gyorshajtás égető probléma Fejér vármegye útjain – ez derül ki a rendőrségi statisztikából.
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Rendőrség: „A biztonsági öv nem kényelmetlen – életet ment!"

​A leginkább felháborító adat a biztonsági övvel kapcsolatos szabályok megszegése: egyetlen hét alatt 308 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek azért, mert a jármű vezetője vagy utasa nem volt bekötve. Ez a szám különösen aggasztó, mivel a biztonsági öv használata életmentő lehet. ​A rendőrség közleményben ismét felhívta a figyelmet a felelősségre:

​Sajnálatos módon, számos felhívásunk ellenére is tovább emelkedik azok száma, akik nem használják a biztonsági övet

 – közölte a Fejér vármegyei rendőrség.

​A statisztika szerint a hét során ezen felül 2 esetben a gyermekbiztonsági rendszer hiánya, 2 esetben pedig a bukósisak hiánya miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak.

​Tömeges gyorshajtás és ittas vezetők

​A súlyos balesetek másik fő okának számító gyorshajtás szintén dominált az ellenőrzések során. A munkában lévő traffipaxok összesen 684 gyorshajtót mértek be, akik így mind pénzbírságra számíthatnak a szabályszegésükért. Sajnos az alkoholfogyasztás is jelen van az utakon: 8 ittas sofőrt sikerült kiszűrni és elfogni a forgalomból.

​A fentiek mellett számos más veszélyes szabálysértés is előfordult: 

  • 32 esetben az előzés vagy elsőbbség megadása szabályainak megszegése miatt intézkedtek. 
  • 8-8 alkalommal a kanyarodási, irányváltoztatási szabályok, illetve a követési távolság be nem tartása miatt volt szükség rendőri fellépésre.

Felkavaró képsorok: Megrázó videón az M1-es tragédia

Még júliusban tette közzé a felvételt a rendőrség. Csak erős idegzetűeknek!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu