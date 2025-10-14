1 órája
Ez sokkoló: Ezért hal meg annyi ember az utakon! (videó)
Vármegyénk útjai megdöbbentő képet festenek a közlekedési szabályok betartásáról. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott 41. heti számok tanúsága szerint, a sofőrök hatalmas kockázatot vállalva, tömegesen hagyják figyelmen kívül a legalapvetőbb biztonsági előírásokat. A rendőrség aggodalmát fejezte ki a biztonsági öv használatával kapcsolatban, miközben a traffipax is százasával készített drága fényképeket.
Megrázó felvétel a korábbi M1-esen történt halálos balesetről. Útolag a rendőrség közzétette, hogy senki nem használt biztonsági övet az áldozatok közül.
Fotó: Facebook / Magyar Rendőrség
A Fejér vármegyét érintő közúti ellenőrzéseket bemutató rendőrségi statisztika megmutatja, hogy két területen különösen súlyos a helyzet: a biztonsági öv használata és a gyorshajtás. Elkerülhetőek lennének a halálos balesetek, súlyosabb sérülések, ha betartanánk ezeket az alapvető szabályokat.
Rendőrség: „A biztonsági öv nem kényelmetlen – életet ment!"
A leginkább felháborító adat a biztonsági övvel kapcsolatos szabályok megszegése: egyetlen hét alatt 308 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek azért, mert a jármű vezetője vagy utasa nem volt bekötve. Ez a szám különösen aggasztó, mivel a biztonsági öv használata életmentő lehet. A rendőrség közleményben ismét felhívta a figyelmet a felelősségre:
Sajnálatos módon, számos felhívásunk ellenére is tovább emelkedik azok száma, akik nem használják a biztonsági övet
– közölte a Fejér vármegyei rendőrség.
A statisztika szerint a hét során ezen felül 2 esetben a gyermekbiztonsági rendszer hiánya, 2 esetben pedig a bukósisak hiánya miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak.
Tömeges gyorshajtás és ittas vezetők
A súlyos balesetek másik fő okának számító gyorshajtás szintén dominált az ellenőrzések során. A munkában lévő traffipaxok összesen 684 gyorshajtót mértek be, akik így mind pénzbírságra számíthatnak a szabályszegésükért. Sajnos az alkoholfogyasztás is jelen van az utakon: 8 ittas sofőrt sikerült kiszűrni és elfogni a forgalomból.
A fentiek mellett számos más veszélyes szabálysértés is előfordult:
- 32 esetben az előzés vagy elsőbbség megadása szabályainak megszegése miatt intézkedtek.
- 8-8 alkalommal a kanyarodási, irányváltoztatási szabályok, illetve a követési távolság be nem tartása miatt volt szükség rendőri fellépésre.
Felkavaró képsorok: Megrázó videón az M1-es tragédia
Még júliusban tette közzé a felvételt a rendőrség. Csak erős idegzetűeknek!
Szirénázó autók vertek fel mindenkit (helyszíni fotók)
Súlyos ár! Megúszhatta volna a balesetet, de végzetes hibát vétett a sofőr - helyszíni fotó
Ez sokkoló! 1500-nál is több gyorshajtó és 228 öv nélküli sofőr - részletek