Figyelem, rendőrségi razzia: ezért veszik körbe a temetőket!

Rendőrségi figyelmeztetés: Egymást érték a balesetek

​A temetőlátogatások megkezdésével azonnal megnőtt a forgalom, és már történtek hatalmas balesetek az M1-es és az M7-es autópálya Fejér vármegyei szakaszain is, amikor a tűzoltóknak és a mentőknek is volt dolguk bőven. Sajnos, ahogy a 62-es főút Székesfehérvár-Börgöndpuszta mellett álló Fejér Megyei Közúti Baleseti Emlékhelynél kiderült, 2025 első kilenc hónapjában már 16-an vesztették életüket a vármegye útjain.

A rendőrség megtette a biztonsági intézkedéseket az emlékezés napjaira.

Fotó: MTI

​A rendőrség ezért arra kéri a járművezetőket, hogy a nagy forgalom, a korai sötétedés és a csökkent látótávolság miatt vezessenek fokozott figyelemmel, különösen figyelve az úttest szélén haladó gyalogosokra a temetők környékén érvényes ideiglenes forgalmirend-változások mellett. Fontos: A gyalogosok és kerékpárosok számára elengedhetetlen a fényvisszaverő mellény vagy eszköz használata, mivel a láthatóság életet menthet!

​Vagyonvédelem és tűzmegelőzés

​A rendőrség a polgárőrséggel együttműködve a temetők környékén is jelen lesz a nyugalom biztosításáért, mindezek mellett vagyonvédelmi figyelmeztetés is kiadott a magyar rendőrség:

A bűnelkövetők ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, és az autókban látható helyen hagyott tárgyakat. Védjük az otthonokat is a távollét idejére!

A Fejér vármegyei rendőrök, Az áldozattá válás elkerülése érdekében bűnmegelőzési szakemberei Székesfehérvár temetőiben, Dunaújvárosban, Abán, Csókakőn, valamint Seregélyesen is figyelemfelhívó ismertetőkkel és – személyes tanácsadás keretein belül – hasznos tanácsokkal segítik a lakosságot.

​Mindeközben a katasztrófavédelem a tűzesetek elkerüléséért is kampányol, mivel idén már 68 temetői tűz keletkezett. Az 5 szabály közül a legfontosabb, hogy soha ne hagyjuk felügyelet nélkül az égő gyertyákat és mécseseket, és tartsuk távol őket a száraz növényzettől. Részleteket ITT olvashat!