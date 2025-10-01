Ez sokkoló! 1500-nál is több gyorshajtó és 228 öv nélküli sofőr - részletek

​A közúti ellenőrzések – amelyek a nagyobb városokba, köztük Székesfehérváron is zajlottak – végeredménye drámai számokat mutat. Az egyik legszembetűnőbb a sebességhatár átlépése volt, ugyanis a munkában lévő traffipax 1605 esetben rögzített gyorshajtást, ami azt jelenti, ennyien kapnak bírságot a szabályszegésükért. Ahogy a rendőrség többször már kiemelte, a sebességtúllépés még mindig a baleset egyik fő oka.

A traffipax munkában: 1605 gyorshajtás egy hét alatt.

Fotó: Rendőrség/illusztráció

​A gyorshajtás mellett a biztonsági eszközök elhanyagolása is sokkoló. A rendőri intézkedések során 228 esetben kellett eljárni a rendőröknek azért, mert nem használták a biztonsági övet. Ez a szám különösen felháborító, hiszen az öv használata életmentő lehet egy baleset esetén. Mindemellett az alkoholfogyasztás is jelen van: 7 ittas sofőrt fogtak el. Ahogy arról a Fejér vármegyei rendőrség Facebook-posztjában beszámol, négyükkel szemben büntetőeljárás, hármukkal szemben közigazgatási eljárás indult.

​Rendőrségi statisztika: egyéb kirívó szabálytalanságok

​A kiadott közlemény más, súlyos szabályszegésekre is rávilágít, amelyek közvetlenül növelik a baleseti kockázatot. 35 fő nem adott elsőbbséget, amely az egyik leggyakoribb ok a súlyos kimenetelű kereszteződésben történt ütközéseknek. 8 sofőr a kanyarodás vagy irányváltoztatás szabályait szegte meg és szintén 8 esetben kellett intézkedni a nem megfelelő követési távolság megtartása miatt. 5 fővel szemben pedig az előzés szabályainak megszegése miatt indult eljárás.