1 órája
Ágyneműtartóban találtak rá a régóta keresett férfira
Nagyon eredményes napot tudhat maga mögött a Fejér vármegyei rendőrség, akik fél nap alatt több, mint egy tucat körözött személyt fogtak el egy közös akcióban. A fokozott ellenőrzés gyors eredményt hozott, pár óra alatt sikeresnek volt mondható a rendőri akció.
A Gárdonyi Rendőrkapitányság, az Ercsi Rendőrőrs és a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai közösen hajtottak végre körözési célú nagyobb rendőri akciót Ercsi területén szerda reggel. – számolt be a hírről a Fejér vármegyei rendőrség Facebook oldalán.
Az akció célja a bűnözői körök mozgásterének szűkítése és a körözött elkövetők kézre kerítése volt.
Az akció során 15 személyt fogtak el, közülük kettőt elfogatóparancs alapján.
Fineszes bűnöző ellen is sikeres volt a rendőri akció
Egyikük igyekezett túl járni a hatóságok eszén és az ágyneműtartóban tervezte átvészelni az akciót, de pechére ezt a trükköt már nagyon régóta ismerik az illetékesek.
A napokban a haon.hu beszámolója szerint Hajdúhadházon hasonlóan fogtak el egy helyi tolvajt.
