Rendőri akció

2 órája

Ágyneműtartóban találtak rá a régóta keresett férfira

Címkék#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#munkatárs#rendőrség

Nagyon eredményes napot tudhat maga mögött a Fejér vármegyei rendőrség, akik fél nap alatt több, mint egy tucat körözött személyt fogtak el egy közös akcióban. A fokozott ellenőrzés gyors eredményt hozott, pár óra alatt sikeresnek volt mondható a rendőri akció.

Feol.hu

A Gárdonyi Rendőrkapitányság, az Ercsi Rendőrőrs és a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai közösen hajtottak végre körözési célú nagyobb rendőri akciót Ercsi területén szerda reggel. – számolt be a hírről a Fejér vármegyei rendőrség Facebook oldalán.

rendőri akció
Sikeres volt a rendőri akció.
Forrás: Fejér vármegyei rendőrség 

Az akció célja a bűnözői körök mozgásterének szűkítése és a körözött elkövetők kézre kerítése volt.

Az akció során 15 személyt fogtak el, közülük kettőt elfogatóparancs alapján. 

Fineszes bűnöző ellen is sikeres volt a rendőri akció

Egyikük igyekezett túl járni a hatóságok eszén és az ágyneműtartóban tervezte átvészelni az akciót, de pechére ezt a trükköt már nagyon régóta ismerik az illetékesek. 

A napokban a haon.hu beszámolója szerint Hajdúhadházon hasonlóan fogtak el egy helyi tolvajt.

Az elfogással kapcsolatos további részletek, valamint a helyszínen készült videó itt érhető el.

 

