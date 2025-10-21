október 21., kedd

Szörnyű események

1 órája

A szomszéd ország olajfinomítóját is robbanás rázta meg

Címkék#Románia#Százhalombatta#Mol Dunai Finomító#Petrotel-Lukoil

Rejtélyes robbanás rázta meg hétfőn Románia egyik legnagyobb kőolaj-finomítóját, a Ploiestiben működő Petrotel-Lukoil üzemét. Az olajfinomító robbanás körül egyelőre sűrű a bizonytalanság.

Feol.hu

Olajfinomító robbanás történt hétfő délben Románia egyik legnagyobb kőolaj-finomítójában, a Ploiestiben működő Petrotel-Lukoil üzemben. A detonáció pontos oka egyelőre ismeretlen, de az esemény súlyosságát mutatja, hogy egy 57 éves munkás súlyos sérüléseket szenvedett, és az intenzív osztályon ápolják.

Nem csak Százhalombattán volt olajfinomító robbanás
Nem csak Százhalombattán volt olajfinomító robbanás
Fotó: Olvasó

A robbanás körülményei egyenlőre tisztázatlanok

A világgazdaság beszámolója szerint a robbanás szerencsére nem okozott tüzet, részben azért, mert az üzemet korábban – október 17-én – műszaki felülvizsgálat miatt leállították. A helyi hatóságok és az iparági szakértők egyelőre nem tudják kizárni, hogy a robbanás mögött technikai hiba, emberi mulasztás vagy akár külső beavatkozás állt, ez még jelenleg is kivizsgálás alatt áll. A finomító várhatóan csak november elején indulhat újra, amint a biztonsági ellenőrzések lezárulnak.

További részletek a vg.hu cikkében.

Sajnos a romániai olajfinomító robbanás nem az egyetlen volt

Nem sokkal a romániai olajfinomító robbanás után Magyarországon is rendkívüli esemény történt: kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem a Mol Dunai Finomító területén, Százhalombattán. A katasztrófavédelemhez 23 óra körül érkezett a riasztás, és a helyszínre több vármegye tűzoltói siettek – érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi egységek is részt vettek az oltásban. További részletek cikkünkben IDE kattintva.

