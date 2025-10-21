A szomszéd ország olajfinomítóját is robbanás rázta meg

Olajfinomító robbanás történt hétfő délben Románia egyik legnagyobb kőolaj-finomítójában, a Ploiestiben működő Petrotel-Lukoil üzemben. A detonáció pontos oka egyelőre ismeretlen, de az esemény súlyosságát mutatja, hogy egy 57 éves munkás súlyos sérüléseket szenvedett, és az intenzív osztályon ápolják.

Nem csak Százhalombattán volt olajfinomító robbanás

Fotó: Olvasó

A robbanás körülményei egyenlőre tisztázatlanok

A világgazdaság beszámolója szerint a robbanás szerencsére nem okozott tüzet, részben azért, mert az üzemet korábban – október 17-én – műszaki felülvizsgálat miatt leállították. A helyi hatóságok és az iparági szakértők egyelőre nem tudják kizárni, hogy a robbanás mögött technikai hiba, emberi mulasztás vagy akár külső beavatkozás állt, ez még jelenleg is kivizsgálás alatt áll. A finomító várhatóan csak november elején indulhat újra, amint a biztonsági ellenőrzések lezárulnak.

Sajnos a romániai olajfinomító robbanás nem az egyetlen volt

Nem sokkal a romániai olajfinomító robbanás után Magyarországon is rendkívüli esemény történt: kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem a Mol Dunai Finomító területén, Százhalombattán. A katasztrófavédelemhez 23 óra körül érkezett a riasztás, és a helyszínre több vármegye tűzoltói siettek – érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi egységek is részt vettek az oltásban. További részletek cikkünkben IDE kattintva.