Néma segélykérés: sárkeresztúri férfitől menekült el a bántalmazott nő

A rendőrség által kiadott beszámolóból kiderül, hogy az életmentés október 15-én este történt a balatoni étteremben, amikor egy négyfős társaság egyik nőtagja egy óvatlan pillanatban a családon belüli erőszak áldozatainak nemzetközileg ismert néma segélykérés jelével fordult a pincérhez, aki rögtön szólt a rendőrségnek. Miközben a kiérkezett rendőrök igazoltatták az asztaltársaságot, a segélykérő nő a mosdóban ment, ahol elkülönülten tudott beszélni az intézkedő rendőrnővel, akinek elmondta, hogy volt párja fizikailag bántalmazta.

Illusztráció: Drámai fordulat a vacsorán, néma segélykérés leplezte le az agresszort.

Fotó: Police.hu/Illusztráció

​Az egyenruhások elfogták a 35 éves agresszor férfit. Kiderült, hogy a bántalmazás a helyszíntől távol, Sárkeresztúron történt, így a balatonboglári intézkedés után az ügyet átadták a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányságnak, akik az agresszort őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A néma segélykérés csupán egy aprócska mozdulat, ami egyszerre láthatatlan, de jól látható, néma, de mégis égbekiáltó, és képes arra, hogy két, akár vadidegen embert egy pillanatra összekössön, életet mentsen, vagy egy elkeseredett sorsot fordítson meg.

Fotó: police.hu

A néma segélykérés életet menthet!

