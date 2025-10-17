október 17., péntek

Azonnal őrizetbe vették

13 perce

Néma segélykérés: sárkeresztúri férfitől menekült el a bántalmazott nő

Címkék#étterem#letartoztatás#agresszor#rendőrség#segélykérés#családi erőszak#pincér#áldozat

​Egy hétköznapi vacsora drámai fordulatot vett Balatonbogláron. A pincér ébersége mentett meg egy bántalmazott nőt: látva a néma segélykérést azonnal cselekedett. Mint kiderült, a Fejér vármegyei Sárkeresztúron bántalmazták a segítséget kérő nőt, a sárbogárdi rendőrök nyomoznak az ügyben.

Feol.hu

A rendőrség által kiadott beszámolóból kiderül, hogy az életmentés október 15-én este történt a balatoni étteremben, amikor egy négyfős társaság egyik nőtagja egy óvatlan pillanatban a családon belüli erőszak áldozatainak nemzetközileg ismert néma segélykérés jelével fordult a pincérhez, aki rögtön szólt a rendőrségnek. Miközben a kiérkezett rendőrök igazoltatták az asztaltársaságot, a segélykérő nő a mosdóban ment, ahol elkülönülten tudott beszélni az intézkedő rendőrnővel, akinek elmondta, hogy volt párja fizikailag bántalmazta.

Drámai fordulat a vacsorán, így mentette meg a pincér a sárkeresztúri agresszor karmai közül a bántalmazott nőt. A néma segélykérés egy aprócska mozdulat...
Illusztráció: Drámai fordulat a vacsorán, néma segélykérés leplezte le az agresszort.
Fotó: Police.hu/Illusztráció

​Az egyenruhások elfogták a 35 éves agresszor férfit. Kiderült, hogy a bántalmazás a helyszíntől távol, Sárkeresztúron történt, így a balatonboglári intézkedés után az ügyet átadták a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányságnak, akik az agresszort őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Drámai fordulat a vacsorán, így mentette meg a pincér a sárkeresztúri agresszor karmai közül a bántalmazott nőt.
A néma segélykérés csupán egy aprócska mozdulat, ami egyszerre láthatatlan, de jól látható, néma, de mégis égbekiáltó, és képes arra, hogy két, akár vadidegen embert egy pillanatra összekössön, életet mentsen, vagy egy elkeseredett sorsot fordítson meg.
Fotó: police.hu

A néma segélykérés életet menthet!

A néma segélykérés csupán egy aprócska mozdulat, ami egyszerre láthatatlan, de jól látható, néma, de mégis égbekiáltó, és képes arra, hogy két, akár vadidegen embert egy pillanatra összekössön, életet mentsen, vagy egy elkeseredett sorsot fordítson meg.

 

