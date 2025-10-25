Fontos változást jelentett be a Nébih, ez mindenkit érint

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével október 25-től, azaz mától hivatalosan is feloldotta a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyében, így mostantól már egyetlen vármegyében sincs érvényben tűzgyújtási tilalom.

Megszűnt a Nébih szerint a tűzkockázat

Forrás: Shuterstock / illusztráció

Ezért hozta meg a fontos döntést a Nébih

Mint arról a hivatalos közlemény beszámol, az elmúlt napokban lehulló csapadék mennyiségének és intenzitásának köszönhetően elérkezett az idő, hogy megszüntessék a tilalmat, hiszen megszűnt a tűzkockázat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is. A hűvösebb időjárás emellett növeli a holtbiomassza nedvességtartalmát, valamint országszerte további csapadék is várható az elkövetkezendő napokban.

Nem árt résen lenni, és nyomonkövetni az aktuális tűzgyújtási tilalomról és szabályokról szóló híreket a www.erdotuz.hu oldalon.