2 órája
Fontos változást jelentett be a Nébih, ez mindenkit érint
Mindenkit érint a legújabb bejelentés. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) fontos hírt tett közzé a hivatalos felületein.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével október 25-től, azaz mától hivatalosan is feloldotta a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyében, így mostantól már egyetlen vármegyében sincs érvényben tűzgyújtási tilalom.
Ezért hozta meg a fontos döntést a Nébih
Mint arról a hivatalos közlemény beszámol, az elmúlt napokban lehulló csapadék mennyiségének és intenzitásának köszönhetően elérkezett az idő, hogy megszüntessék a tilalmat, hiszen megszűnt a tűzkockázat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is. A hűvösebb időjárás emellett növeli a holtbiomassza nedvességtartalmát, valamint országszerte további csapadék is várható az elkövetkezendő napokban.
Nem árt résen lenni, és nyomonkövetni az aktuális tűzgyújtási tilalomról és szabályokról szóló híreket a www.erdotuz.hu oldalon.