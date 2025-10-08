Ultra ciki: Ezt tette a történelem legbénább tolvaja

​Ebben a múltidéző cikkben a 20, 30 évvel ezelőtti események kerülnek terítékre. A riasztó hírek, balesetek és a bizarr bűnesetek éppúgy részei voltak a mindennapoknak, mint ma.

Tudod, mi az abszolút pech? Olvasd el és mindenre fény derül... A múlt egyik legbénább üzletének történetét hoztuk olvasnivalóul.

Fotó: Shutterstock

​Múlt: Új nagyáruház érkezett a belvárosba

​Napra pontosan 20 éve nagy dolog történt Székesfehérváron. A globális áruházlánc terjeszkedése új korszakot nyitott a helyi kereskedelemben, amiről a megyei Hírlap is beszámolt:

​Tegnap reggel megnyitotta kapuit a város második – az ország negyvennyolcadik – Tesco áruháza. A Fehér Palota bevásárlóközpontban lévő, 3000 négyzetméteres eladóterű hipermarketben 150, többségében helyi lakos talált munkát.

​Közlekedési balesetek: Sokkoló számok 1985-ből

​Míg ma a hatalmas forgalom miatti balesetek száma okoz riadalmat, a statisztikák már akkor is aggodalomra adtak okot, amikor még jóval kevesebb autó szelte az utakat. Egy 1985-ös, októberi hétvége riasztó számokat hozott:

Halálos balesetek. A hét végén az ország területén 130 sérüléses közúti baleset történt. Ebből öt halálos, 67 súlyos és 58 könnyű sérüléses volt. ​A tragikus esetek között szerepelt a martonvásári gyalogosgázolás is. Október 5-én este egy budapesti lakos személygépkocsijával elütött egy 74 éves martonvásári nyugdíjas nőt, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban belehalt sérüléseibe.

​Ez aztán a pech: A rendőrnek akarta eladni a lopott árut

​Húsz évvel ezelőtt egy móri „szövetkereskedő” rosszul döntött, amikor a lopott áru jó üzlet reményében egy rendőrnek ajánlotta fel. Az esetről a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt:

Az elkövető valószínűleg azóta többször megbánta, hogy a jó üzlet reményében egy rendőrnek ajánlotta fel megvételre az általa egy pusztavámi cégtől ellopott szöveteket. A 43 éves móri „szövetkereskedő” elfogására még szeptember 29-én került sor. A nyomozók az ügyben több házkutatást is végeztek, melynek során a férfi ismerősének műhelyében összesen 9 tekercs buszülésekhez való textilanyagot foglaltak le. A többségük még sértetlen, felbontatlan állapotban volt, s értékük megközelíti az 1 millió forintot. A móri zsaruknak most már csak azt a rejtélyt kell megfejteniük, hogy az anyagok hogyan vándoroltak át a gyárból a raktárba

– mondta Németh-Kész Mónika rendőrfőhadnagy, a megyei főkapitányság szóvivője.