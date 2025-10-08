október 8., szerda

Koppány névnap

15°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Arcanum

2 órája

Ultra ciki: Ezt tette a történelem legbénább tolvaja

Címkék#rablás#kórház#Arcanum#Tesco#rendőrség#lopás#áruház#halálos baleset

Visszatekinteni mindig tanulságos, főként akkor, ha a régi újságok hasábjai elevenítik fel a hétköznapi élet legfontosabb eseményeit. Vajon mekkora szenzációnak számított a múltban egy új hipermarket megnyitása a 2000-es évek elején, vagy milyen sorsfordító drámák, súlyos balesetek játszódtak le az utakon, amikor még kevesebb volt az autó?

Feol.hu

​Ebben a múltidéző cikkben a 20, 30 évvel ezelőtti események kerülnek terítékre. A riasztó hírek, balesetek és a bizarr bűnesetek éppúgy részei voltak a mindennapoknak, mint ma.

Tudod, mi az abszolút pech? Olvasd el és mindenre fény derül... A múlt egyik legbénább üzletének történetét hoztuk olvasnivalóul.
Tudod, mi az abszolút pech? Olvasd el és mindenre fény derül... A múlt egyik legbénább üzletének történetét hoztuk olvasnivalóul.
Fotó: Shutterstock

​Múlt: Új nagyáruház érkezett a belvárosba

​Napra pontosan 20 éve nagy dolog történt Székesfehérváron. A globális áruházlánc terjeszkedése új korszakot nyitott a helyi kereskedelemben, amiről a megyei Hírlap is beszámolt:

​Tegnap reggel megnyitotta kapuit a város második – az ország negyvennyolcadik – Tesco áruháza. A Fehér Palota bevásárlóközpontban lévő, 3000 négyzetméteres eladóterű hipermarketben 150, többségében helyi lakos talált munkát.

​Közlekedési balesetek: Sokkoló számok 1985-ből

​Míg ma a hatalmas forgalom miatti balesetek száma okoz riadalmat, a statisztikák már akkor is aggodalomra adtak okot, amikor még jóval kevesebb autó szelte az utakat. Egy 1985-ös, októberi hétvége riasztó számokat hozott:

Halálos balesetek. A hét végén az ország területén 130 sérüléses közúti baleset történt. Ebből öt halálos, 67 súlyos és 58 könnyű sérüléses volt. ​A tragikus esetek között szerepelt a martonvásári gyalogosgázolás is. Október 5-én este egy budapesti lakos személygépkocsijával elütött egy 74 éves martonvásári nyugdíjas nőt, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban belehalt sérüléseibe.

​Ez aztán a pech: A rendőrnek akarta eladni a lopott árut

​Húsz évvel ezelőtt egy móri „szövetkereskedő” rosszul döntött, amikor a lopott áru jó üzlet reményében egy rendőrnek ajánlotta fel. Az esetről a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt:

Az elkövető valószínűleg azóta többször megbánta, hogy a jó üzlet reményében egy rendőrnek ajánlotta fel megvételre az általa egy pusztavámi cégtől ellopott szöveteket. A 43 éves móri „szövetkereskedő” elfogására még szeptember 29-én került sor. A nyomozók az ügyben több házkutatást is végeztek, melynek során a férfi ismerősének műhelyében összesen 9 tekercs buszülésekhez való textilanyagot foglaltak le. A többségük még sértetlen, felbontatlan állapotban volt, s értékük megközelíti az 1 millió forintot. A móri zsaruknak most már csak azt a rejtélyt kell megfejteniük, hogy az anyagok hogyan vándoroltak át a gyárból a raktárba 

– mondta Németh-Kész Mónika rendőrfőhadnagy, a megyei főkapitányság szóvivője. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu