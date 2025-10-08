2 órája
Ultra ciki: Ezt tette a történelem legbénább tolvaja
Visszatekinteni mindig tanulságos, főként akkor, ha a régi újságok hasábjai elevenítik fel a hétköznapi élet legfontosabb eseményeit. Vajon mekkora szenzációnak számított a múltban egy új hipermarket megnyitása a 2000-es évek elején, vagy milyen sorsfordító drámák, súlyos balesetek játszódtak le az utakon, amikor még kevesebb volt az autó?
Ebben a múltidéző cikkben a 20, 30 évvel ezelőtti események kerülnek terítékre. A riasztó hírek, balesetek és a bizarr bűnesetek éppúgy részei voltak a mindennapoknak, mint ma.
Múlt: Új nagyáruház érkezett a belvárosba
Napra pontosan 20 éve nagy dolog történt Székesfehérváron. A globális áruházlánc terjeszkedése új korszakot nyitott a helyi kereskedelemben, amiről a megyei Hírlap is beszámolt:
Tegnap reggel megnyitotta kapuit a város második – az ország negyvennyolcadik – Tesco áruháza. A Fehér Palota bevásárlóközpontban lévő, 3000 négyzetméteres eladóterű hipermarketben 150, többségében helyi lakos talált munkát.
Közlekedési balesetek: Sokkoló számok 1985-ből
Míg ma a hatalmas forgalom miatti balesetek száma okoz riadalmat, a statisztikák már akkor is aggodalomra adtak okot, amikor még jóval kevesebb autó szelte az utakat. Egy 1985-ös, októberi hétvége riasztó számokat hozott:
Halálos balesetek. A hét végén az ország területén 130 sérüléses közúti baleset történt. Ebből öt halálos, 67 súlyos és 58 könnyű sérüléses volt. A tragikus esetek között szerepelt a martonvásári gyalogosgázolás is. Október 5-én este egy budapesti lakos személygépkocsijával elütött egy 74 éves martonvásári nyugdíjas nőt, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban belehalt sérüléseibe.
Ez aztán a pech: A rendőrnek akarta eladni a lopott árut
Húsz évvel ezelőtt egy móri „szövetkereskedő” rosszul döntött, amikor a lopott áru jó üzlet reményében egy rendőrnek ajánlotta fel. Az esetről a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt:
Az elkövető valószínűleg azóta többször megbánta, hogy a jó üzlet reményében egy rendőrnek ajánlotta fel megvételre az általa egy pusztavámi cégtől ellopott szöveteket. A 43 éves móri „szövetkereskedő” elfogására még szeptember 29-én került sor. A nyomozók az ügyben több házkutatást is végeztek, melynek során a férfi ismerősének műhelyében összesen 9 tekercs buszülésekhez való textilanyagot foglaltak le. A többségük még sértetlen, felbontatlan állapotban volt, s értékük megközelíti az 1 millió forintot. A móri zsaruknak most már csak azt a rejtélyt kell megfejteniük, hogy az anyagok hogyan vándoroltak át a gyárból a raktárba
– mondta Németh-Kész Mónika rendőrfőhadnagy, a megyei főkapitányság szóvivője.