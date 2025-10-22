Lúzerek! Elloptak egy kártyát, de amire hazaértek, ott voltak a rendőrök – videóval

A táskában személyes iratok és bankkártya is volt, ami a tolvaj számára gyors lehetőséget kínált a további bűncselekményekre. A lopás Fehérváron azonban nem állt meg a tárgyi károknál: az elkövető a megszerzett bankkártyát rögtön négyszer is használta vásárlásokra, összesen több mint 40.000 forint értékben. Az ötödik próbálkozásnál viszont a PIN-kód kérése megállította a sorozatot – itt ért véget a „bevásárlókörút”.

A lopás Fehérváron, a Malom utcában történt.

Fotó: Archív

Lopás Fehérváron – gyorsan elfogták az elkövetőt

A székesfehérvári nyomozók gyors és precíz munkájának köszönhetően a lopás Fehérváron nem maradt megoldatlan. Az üzletek biztonsági kameráinak felvételeit elemezve sikerült beazonosítani a gyanúsítottat, akit néhány nappal később elfogtak, majd csalás bűntett miatt gyanúsítottként kihallgattak.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy soha ne hagyjunk értéket az autóban, különösen nem jól látható helyen. Egy apró óvatlanság is komoly anyagi és személyes károkat okozhat.