Lopás és falatozás zajlott az óvodai éjszakában

Ahogy arról már korábban is írtunk, betöréses lopás történt Csókakőn, a Mesevár Óvodában október 8-án, az éjszaka leple alatt. Az intézmény épületének hátsó falába épített nyílászárón jutott be a tolvaj a gyermekek mosdóihoz, majd átkutatva az épületet, a belülről nyitható kazánház ajtón át távozott.

A tolvaj alfája és ómegája. A képen látható ablakon hatolt be a betöréses lopás elkövetője, és a mellette található, óriási kazánház ajtón távozott a jóllakott éjjeli vendég

Fotó: PJD

Hogy áll a nyomozás?

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához számtalan kérdést küldünk, mert érdeklődtünk afelől, hogy mit lehet tudni az ügyről, hogy valóban befért a sovány elkövető azon a kis mosdóablakon, hogy az elkövető egyedül volt-e, hogy a kutyás rendőrök találtak-e nyomokat, illetve hogy a Kossuth utcai kamerák képe segíti-e a nyomozást?

– Október 8-án reggel, az említett csókakői intézményben történt betörésről tettek bejelentést. A Móri Rendőrkapitányság munkatársai az ismeretlen tettessel szemben lopás bűncselekmény gyanúja miatt indult ügyben helyszíni szemlét tartottak, adatgyűjtést végeztek és kamerafelvételeket foglaltak le. Az elsődleges eljárási cselekmények válaszadásunkkal egyidejűleg is folyamatban vannak. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást adni nem áll módunkban – áll a rendőrség válaszlevelében.

Támadás a Mesevárak ellen! Lesz még?

Csákváron, meg nem erősített hírek szerint, hasonló eset történt a közelmúltban. A hasonló nevű Csákvári Mese-Vár Óvodában is számítógépek, hozzájuk kapcsolódó eszközök tűntek el, ezért megkérdeztük a rendőrséget, hogy van-e esetleg összefüggés a két eset között?

– A csákvári Mese-Vár Óvodában szeptember 23-án történt hasonló eset kapcsán a Bicskei Rendőrkapitányságon lopás vétség gyanúja miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettessel szemben – nyilatkozik szűkszavúan a rendőrség.

Lopás közben megéhezett

A csákvári esetről tehát nem sikerült sok mindent megtudni, ahogy azt sem, hogy van-e vagy kizárható-e az összefüggés a két mesevár támadása között. A csókakői éjszaka eseményei azonban egyre érdekesebb részletekkel gazdagodnak.

Egyes meg nem erősített hírek szerint nem csak egy, hanem két laptop is eltűnt, a fontos dokumentumokat őrző külső adattároló mellett. Már azt is tudni lehet, hogy lopás közben a tolvaj meg is éhezett, ezért kiment a konyhába, megnézni, hátha hagytak valamit az ovisok a betörő bácsinak. Az intézménybe valószínűleg kiváló főzőkonyha szállítja a reggelit és az ebédet, ugyanis semmi nem maradt az éjjeli műszakban megéhezett betörő számára. Végül arra fanyalodott, hogy megette azokat az ételmintákat, amiket köteles az intézmény tárolni, minden egyes felszolgált ételfajtából.