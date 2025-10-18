Keresik a rendőrök Kucsera Gábort

A megyénkkel szomszédos Komáromi Rendőrkapitányság már augusztus 27-e óta keresi azt a 16 éves fiút, aki engedély nélkül távozott a bácsalmási otthonból. Kucsera Gábor neve sokak számára ismerős lehet, azonban – mint azt közleményében a rendőrség is kiemeli – a névazonosság ellenére az ügynek semmi köze nincsen az olimpiai kajak-kenusként ismert személyhez.

Kucsera Gábor felkutatásában kérik a lakosok segítségét

Fotó: Mehes Daniel / Forrás: Shutterstock

Segítsen megtalálni Kucsera Gábort!

A hatóságok a lakosság segítségét kérik az eltűnt fiú tartózkodási helyének felderítéséhez: bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon vagy az ingyenesen hívható 06-80-555-111 "Telefontanú" zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón keresztül. Minden perc számít – a rendőrség reméli, hogy minél előbb információhoz jutnak, és sikerül hazahozni a 16 éves fiút.