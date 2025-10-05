Kigyulladt egy családiház

Tűz ütött ki egy családi házban Sárkeresztúron, a Szabadság utcában. Az ingatlan két helységében csaptak fel a lángok, ami a födémre is átterjedt. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet, majd megbontották a födémet is, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem maradtak további izzó pontok– írja a katasztrófavédelem.