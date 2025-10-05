október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

2 órája

Kigyulladt egy családiház

Címkék#tűz#családiház#Sárkeresztúr#katasztrófavédelem

A sárbogárdi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre.

Feol.hu
Kigyulladt egy családiház

Kigyulladt egy családiház

Forrás: MW/Archív

Tűz ütött ki egy családi házban Sárkeresztúron, a Szabadság utcában. Az ingatlan két helységében csaptak fel a lángok, ami a födémre is átterjedt. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet, majd megbontották a födémet is, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem maradtak további izzó pontok– írja a katasztrófavédelem.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu